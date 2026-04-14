West Bengal Assembly Election 2026: আমরাও তালিকা তৈরি করছি, চাকরিটা কিন্তু বাংলায় করতে হবে: পুলিসকে 'সাবধান' হতে বলল তৃণমূল

West Bengal Assembly Election 2026: 'তৃণমূল নেত্রীর ভালোবাসা মানেই দুর্বলতা নয়। মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমাশীল কিন্তু সব সময় ক্ষমা হবে না। আপনারা ভাবছেন বিজেপির কথা শুনে চললে পার পেয়ে যাবেন'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 14, 2026, 08:03 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ভোটের মুখে কমিশন-তৃণমূল সংঘাত চরমে। 'বিজেপির কথায় চললে আমাদের কাছেও তালিকা তৈরি থাকবে', পুলিসকে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তাঁর সাফ কথা, '২০২৬ সালে মমতা বন্দ্য়োপাধ্য়ায়ের ক্ষমতা আসার স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। মনে রাখবেন, আপনাদের চাকরি করতে হবে কিন্তু বাংলায়'।

ব্রাত্য বলেন, 'তৃণমূল নেত্রীর ভালোবাসা মানেই দুর্বলতা নয়। মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমাশীল কিন্তু সব সময় ক্ষমা হবে না। আপনারা ভাবছেন বিজেপির কথা শুনে চললে পার পেয়ে যাবেন। অনেকের ২০২৬ সালে অবসর, তাই হয়তো পরোয়া করছেন না। কিন্তু যাঁদের চাকরি ২০২৯ সালের পরেও আছে, তাঁরা সাবধান হোন'। জানিয়ে দিয়েছেন, 'বিজেপি যেমন তালিকা করছে, রাজ্য প্রশাসনও একইভাবে তালিকা তৈরি করে রাখছে। বেঙ্গল ক্য়াডারের কোনও কোনও অফিসার বিজেপির নির্দেশ মেনে কাজ করছে, তার উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে'।

ঘটনা ঠিক কী? কিছু হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের স্ক্রিনশট প্রকাশ করেছে তৃণমূল। তাদের অভিযোগ, হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া দলের সমস্ত নেতা, মন্ত্রী এবং এমনকি তাঁদের পরিবারের সদস্যদের গাড়িতেও তল্লাশি চালানোর জন্য পুলিস ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নির্দেশ দিচ্ছে কমিশন। চ্যাটে নাকি আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী রুজিরার নামও! তৃণমূলের দাবি, কমিশনের সন্দেহ অভিষেক পত্নীর মাধ্যমে টাকা পাচার হতে পারে। রাজ্য়ের শাসকদলের প্রশ্ন, শাসক দলের প্রশ্ন, একটি সাংবিধানিক সংস্থা কীভাবে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতা বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের এভাবে জনসমক্ষে ‘টার্গেট’ করতে পারে?

এদিকে তৃণমূলের প্রকাশ করা স্ক্রিনশটে অভিষেকের নাম ইংরেজিতে দু’রকম ভাবে লেখা রয়েছে এবং নামের সঙ্গে কোনও পদবি নেই। যদিও তৃণমূল নিশ্চিত যে এটি তাদের দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডকে উদ্দেশ্য করেই লেখা। চ্যাটে পরিষ্কার বলা হয়েছে, অভিষেক এবং তাঁর স্ত্রীর গাড়ি যেন কোনওভাবেই তল্লাশির আওতার বাইরে না যায়।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

