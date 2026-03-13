English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
West Bengal Assembly Election 2026: তৃণমূল একশোর কম আসন পাবে নাহলে: পিকে-র ধাঁচেই এবার বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী শুভেন্দুর

West Bengal Assembly Election 2026  'পূর্ণ নিরাপত্তায় ভোট চেয়েছি। যত কম দফায় না করলে নয়, তত কম দফায় করা উচিত'।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 13, 2026, 04:58 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুয়ারে ছাব্বিশ। আগামী সোমবারই বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে যেতে পারে বলে খবর। 'কোনও অংকতেই তৃণমূল কংগ্রেস ২ ডিজিটের বেশি পাবে না', ভবিষ্যদ্বাণী করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, 'তৃণমূলের আসনসংখ্যা একশোর নিচে থাকা উচিত'।

আরও পড়ুন:  BJP Candidates list in West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা ভোটে বিজেপির প্রার্থী হচ্ছেন কারা? নাম সামনে আসতেই চমক, হইচই, রাজ্য-জুড়ে আলোড়ন

বাংলায় বিধানসভা ভোট। আগামীকাল ব্রিগেডে সভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেন্দু বলেন, 'বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি ও প্রচার অনুযায়ী পাঁচ লক্ষ লোক আসা উচিত ব্রিগেডে। উত্তরবঙ্গে ৩০-৪০ হাজার লোক ট্রেনে উঠে পড়েছে। জনজোয়ার হবে। পার্টি কর্মী মাঠে আছেন। আমরা এরসঙ্গে জনগণকে যুক্ত করতে হবে'। 

বিরোধী দলনেতার দাবি, 'যদি সত্য়িকারের রাষ্ট্রবাদী জনগণ, তিনি হিন্দু হতে পারেন, মুসলমান হতে পারেন। তাঁরা যদি নির্বাচনে ভোট দিতে যায় বেশি সংখ্যায়, তাহলে কোনও অংকতেই তৃণমূল কংগ্রেস ২ ডিজিটের বেশি পাবে না। অর্থাত্‍ একশোর নিচে থাকা উচিত'। বলেন, 'পূর্ণ নিরাপত্তায় ভোট চেয়েছি। যত কম দফায় না করলে নয়, তত কম দফায় করা উচিত'।

আরও পড়ুন:  Mamata Banerjee: 'SP-DM-দের সরিয়ে দিলে ভোটের পর আবার নিজের জায়গায় বসিয়ে দেব', কমিশনকে চ্যালেঞ্জ মুখ্যমন্ত্রীর

এদিকে সাংসদে এখন অধিবেশন চলছে। প্রতিবারের মচো এবছর যথারীতি  অধিবেশন চলাকালীন রাজ্য ভিত্তিক সব দলের সাংসদদের প্রাতঃরাশের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদ্রী মুর্মু।  বাংলা সাংসদদের ডাকা হয়েছে ১৬ মার্চ। কিন্তু রাষ্ট্রপতি আমন্ত্রণ বয়কট করেছে তৃণমূল। সূত্রের খবর, দলের মুসলিম সাংসদ রোজা পালন করছেন। তাঁদের বাদ দিয়ে বাকীরা রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণে যেতে রাজি নন।  শুভেন্দু বলেন, 'বাংলার লজ্জা তৃণমূল। সাংবিধানিক প্রধানকে অপমান করা, অস্বীকার করা, একজন আদিবাসী মহিলাকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে অপমান করা'।

এর আগে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বঙ্গ বিজেপি-র জন্য যে লক্ষ্য়মাত্রা বেঁধে দিয়েছিলেন, সেই লক্ষ্য়কেও অনায়াসে ছাপিয়ে যাওয়ার দাবি করেছিলেন শুভেন্দু। সুর চড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন,  “অমিত শাহজি আমাদের ২০০ আসনের টার্গেট দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু বাংলার মানুষের মেজাজ বুঝে আমি বলছি, আমরা ২২০টি আসন পার করব'।  সঙ্গে বার্তা, 'আগামী এপ্রিল মাসের পর রাজ্যের বিরোধী দল হয়ে যাবে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময়ে হিসেব হবে'।  পুলিসের একাংশকে হুঁশিয়ারি, 'সব নাম লেখা রয়েছে, সবার হিসেব তোলা রইল'।

পালটা প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, শুভেন্দু অধিকারী দিনের বেলায় আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখছেন। মানুষের পাশে থেকে উন্নয়নই তাদের প্রধান অস্ত্র। তবে ২০২৬-এর মহাযুদ্ধের আগে শুভেন্দুর এই আত্মবিশ্বাসী সুর যে বঙ্গ রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ বাড়াল, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

West Bengal Assembly Election 2026Suvendu AdhikariTMC seat prediction
