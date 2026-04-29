  • AITC: ২৩০-এর বেশি আসন পাচ্ছে তৃণমূল, ভবানীপুরে হারছেন শুভেন্দু: বিগ বিগ আপডেট

AITC: '২৩০-এর বেশি আসন পাচ্ছে তৃণমূল, ভবানীপুরে হারছেন শুভেন্দু': বিগ বিগ আপডেট

AITC on West Bengal Assembly Election 2026: এআইটিসি জানাচ্ছে, আমাদের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন অনুযায়ী, এটি সম্পূর্ণভাবে একটি 'জনরোষের ভোট' (Vote of Anger)। বহিরাগত বনাম বাঙালি পরিচিতির লড়াই ছিল অন্যতম প্রধান ইস্যু।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 29, 2026, 08:39 PM IST
AITC: '২৩০-এর বেশি আসন পাচ্ছে তৃণমূল, ভবানীপুরে হারছেন শুভেন্দু': বিগ বিগ আপডেট

প্রবীর চক্রবর্তী: তৃণমূলসূত্রের (AITC) খবর, তৃণমূল (TMC) তাদের সর্বকালের সর্বোচ্চ আসনসংখ্যা স্পর্শ করতে চলেছে। বাংলাদেশি তকমা দেওয়ার নিরন্তর চেষ্টা এবং ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনীর (SIR) নামে হয়রানি বিজেপির জন্য বুমেরাং হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে পর্যবেক্ষণ তাদের। বাংলায় শেষ হল বিধানসভা ভোট (West Bengal Assembly Election 2026)।

আরও পড়ুন: West Bengal Elections Exit Poll Results: ৮৯.৯৯% 'পুশে' বাংলার আকাশে রকেট উৎক্ষেপণ কার, TMC, না, BJP'র? এক্সিট পোলের নিখুঁত আপডেট

'জনরোষের ভোট' 

কী বলছে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস? এআইটিসি জানাচ্ছে, আমাদের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন অনুযায়ী, এটি সম্পূর্ণভাবে একটি 'জনরোষের ভোট' (Vote of Anger)। বহিরাগত বনাম বাঙালি পরিচিতির লড়াই ছিল অন্যতম প্রধান ইস্যু। হিন্দি ভাষায় কথা বলা অজয় পালের মহিলাদের হুমকি দেওয়ার ভিডিওটি বিজেপির জন্য হয়তো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কিছু লাইক এনে দিয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে এটি এক বিশাল নেতিবাচক ধারণা তৈরি করেছে যে, উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা এক বহিরাগত কীভাবে বাঙালিদের হুমকি দিচ্ছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই ধরনের প্রচার চালিয়েছিলেন যে, কীভাবে অমিত শাহ বাঙালিদের ঘরের ভেতর এসে ভয় দেখাচ্ছেন।

মহিলা ভোটার

এআইটিসি আরও বলেছে, আমরা সফলভাবে বিভিন্ন এলাকায় মহিলা ভোটারদের সংগঠিত করতে পেরেছি। এমনকি যেসব জেলায় আমরা কিছুটা কঠিন লড়াইয়ের মুখে ছিলাম, সেখানে পরিযায়ী শ্রমিকরা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

আরও পড়ুন: Poll Of Exit Polls 2026: বেরল এক্সিট পোলের সব চেয়ে বড় ও বিশ্বাসযোগ্য রেজাল্ট; বাংলায় এগিয়ে বিজেপিই

২৩০টির বেশি আসন

এআইটিসি বলেছে, আমাদের অনুমান, আমরা ২৩০টির বেশি আসন পার করছি এবং নন্দীগ্রামে এগিয়ে রয়েছি। আর, ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারী কোথাও লড়াইয়ে নেই! এবার ৪ঠা মের অপেক্ষা-- রবীন্দ্রসঙ্গীত + ডিজে।

ভোটশতাংশের আপডেট 

সন্ধে সাতটা পর্যন্ত পাওয়া আপডেট অনুসারে বাংলায় মোট ভোট পড়েছে-- ৯২.৪৭ শতাংশ।

(হুগলিতে ৯১.৪১
কলকাতা উত্তর ৮৮.৯১
কলকাতা দক্ষিণ ৮৭.২৫
হাওড়া ৯০.৯৩
নদিয়া ৯১.৩৫
উত্তর ২৪ পরগনা ৯১.৩৯
পূর্ব বর্ধমান ৯৩.৩৯
দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৯১.৪৫)

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

