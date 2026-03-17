TMC Candidate List 2026: ভবানীপুরে দেওয়ালে দেওয়ালে মমতা, তৃণমূলকর্মীদের ঠাট্টা: যিনি আসছেন, তিনি ক'দিন সার্কাস দেখাবেন

TMC Candidate List 2026: ভবানীপুরে দেওয়ালে দেওয়ালে মমতা, তৃণমূলকর্মীদের ঠাট্টা: যিনি আসছেন, তিনি ক'দিন সার্কাস দেখাবেন
TMC Candidate List 2026: ছাব্বিশেও ফের ভোটের ময়দানে মুখোমুখি শুভেন্দু -মমতা। নন্দীগ্রাম নয়, এবার ভবানীপুর।
অয়ন ঘোষাল: বাংলায় জমজমাট ভোটের লড়াই। কালীঘাটে যখন ভবানীপুর কেন্দ্রে প্রার্থী হিসেবে নিজের নাম ঘোষণা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন চেতলা হাট এলাকায় তাঁর নাম দেওয়া লেখা শুরু করে দিলেন তৃণমূলকর্মীরা। বললেন, 'শুভেন্দু অধিকারী নপুংসক। কয়েকদিনের জন্য এখানে সার্কাস দেখাতে এসেছেন'।
একুশের পর ছাব্বিশ। ভোটের ময়দানে ফের মুখোমুখি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারী। বাংলায় বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর, প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে বিজেপি। কবে? গতকাল সোমবার। তবে ২৯৪ নয়, আপাতত ১৪৪ আসনে প্রার্থীদের নাম জানিয়েছে গেরুয়াশিবির।
ছাব্বিশে বিজেপির প্রার্থী তালিকায় একের এক চমক। স্রেফ নন নন্দীগ্রাম নয়, ভবানীপুর থেকেও এবার লড়বেন শুভেন্দু অধিকারী। ফের মমতা বনাম ও শুভেন্দু? জল্পনা চলছিলই। কারণ, ভবানীপুর কেন্দ্রে যে তৃণমূল প্রার্থী হবেন খোদ মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়, তা একপ্রকার নিশ্চিত ছিল। এরপর আজ, মঙ্গলবার তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হয়ে গেল এবং যথারীতি ভবানীপুর প্রার্থী হলেন মমতাই। উলটোদিকে বিজেপির প্রার্থীর শুভেন্দু। নজর এখন ভবানীপুরে।
তখন সদ্য তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। একুশের বিধানসভা ভোটে তাঁর বিরুদ্ধে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে প্রার্থী হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীপুর থেকে ভোটে লড়েছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্য়ায়।
ভোটগণনার দিন ছিল টানটান উত্তেজনা। কখনও এগিয়ে ছিলেন শুভেন্দু, তো কখনও মমতা। সংবাদ সংস্থা এএনআই দাবি করে, ১২০০-র কাছাকাছি ভোটে জিতেছেন মমতা। কিন্তু পরে জানা যায়, তৃণমূল নেত্রী জেতেননি। ১৯৫৬ ভোটের ব্যবধানে মমতাকে পরাজিত করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। গণনায় কারচুরি এখন মামলা চলছে কলকাতা হাইকোর্টে।
ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে পাহাড়ে ৩ আসনে লড়ছে না তৃণমূল। কালিম্পং, দার্জিলিং ও কার্শিয়াং কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে তৃণমূলের জোটসঙ্গী অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। নিজেদের প্রতীকে ভোটে লড়বে অনীতের দল। চব্বিশে লোকসভা ভোটে কিন্তু পাহাড়ের ৩ আসনেই তৃণমূলের প্রার্থী ছিল। শাসকদলের প্রার্থীদের সমর্থন দিয়েছিল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। বিধানসভা ভোটে আবার তিন আসনে এবার তাদের প্রার্থীকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল।
২৩ এপ্রিল ও ২৯ এপ্রিল। ছাব্বিশে বাংলায় বিধানসভা ভোটে দু'দফায়। ৫মে ভোট গণনা। আজ, মঙ্গলবার কালীঘাটে সাংবাদিক বৈঠক করে ২৯১ আসনে দলের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন অভিষেক ও সুব্রত বক্সী।
