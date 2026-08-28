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TMCP-র প্রতিষ্ঠাদিবস পালন করতে গিয়ে বিপাকে কালীঘাট তৃণমূল, খোদ মমতার বিরুদ্ধে এবার FIR!

TMCP-র প্রতিষ্ঠাদিবস পালন করতে গিয়ে বিপাকে কালীঘাট তৃণমূল। হাইকোর্টের নির্দেশ না মেনে সভা! খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যার বিরুদ্ধে FIR করার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 28, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:18 PM IST
TMCP-র প্রতিষ্ঠাদিবস পালন করতে গিয়ে বিপাকে কালীঘাট তৃণমূল, খোদ মমতার বিরুদ্ধে এবার FIR!
Image Credit: খোদ মমতার বিরুদ্ধে এবার FIR!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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