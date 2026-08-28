/TMCP-র প্রতিষ্ঠাদিবস পালন করতে গিয়ে বিপাকে কালীঘাট তৃণমূল, খোদ মমতার বিরুদ্ধে এবার FIR!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: TMCP-র প্রতিষ্ঠাদিবস পালন করতে গিয়ে বিপাকে কালীঘাট তৃণমূল। হাইকোর্টের নির্দেশ না মেনে সভা! খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যার বিরুদ্ধে FIR করার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
যাদবপুরে '১০ হাজার কণ্ঠে বন্দেমাতরম'। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আজকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে হাইকোর্টের অর্ডারকে ভাঙলেন! রাস্তার একটা ফেজ ছেড়ে করতে বলেছিল। গাছের নিচ থেকে কটা লোককে ডেকে রাস্তা আটকে কী করলেন! আমি পুলিসকে বলেছিল FIR করতে আর হাইকোর্টে মুভ করতে'।
তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসেও 'আমরা-ওরা'। শহরে জোড়া কর্মসূচি। 'কে আসল, কে নকল' বিতর্কে মামলা গড়িয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। কোনও পক্ষ-ই অবশ্য় গান্ধী মূর্তিতে সমাবেশের অনুমতি পায়নি। কালীঘাট তৃণমূল ক্যাথিড্রাল রোডে আর ঋতশিবিরকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ সভার করার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। সেইমতোই আজ, শুক্রবার সভাও হল দু'জায়গায়।
এদিকে TMCP-র প্রতিষ্ঠাদিবসের মঞ্চ থেকে ক্যামাক স্ট্রিটে সাইনবোর্ড কাণ্ডে বিজেপিকে পালটা জবাব দেন মমতা। বলেন, 'ক্য়ামাক স্ট্রিটে কী করতে গিয়েছিলেন? চুরি করতে? লুঠ করতে? আজকেও ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। আমি এই পুলিসকে চিনি না। আমি মানবিক পুলিস চিনতাম, দানবিকদের চিনি না। আমায় নাকি বেরোতে দেবে না! কত বুকে পাঠা! বাংলার পুলিসের উপর ভরসা নেই। কেন্দ্রীয় পুলিস চাই'।
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