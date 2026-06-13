/CM Suvendu Adhikari: টেবিলে ফাইল জমলেই অ্যাকশন! সল্টলেকের ‘পাঠশালায়’ নতুন মন্ত্রীদের ধরে ধরে কাজ শেখালেন শুভেন্দু

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক অলিন্দে এখন একেবারে নতুন হাওয়া! মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জমানার সিগনেচার ডায়ালগ ছিল ‘ডু ইট নাও’। তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৫ বছরের সরকারের মূল মন্ত্র ছিল ‘সময়মতো কাজ শেষ করুন’। আর এবার, রাজ্যে এক মাসের নতুন বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মন্ত্রীদের জন্য সেট করে দিলেন একদম নতুন রুলবুক—‘ফাইল পড়ুন, বুঝুন, কিন্তু কাজ ফেলে রাখবেন না!’
ব্যাপারটা হল, এবারের মন্ত্রিসভায় নতুন মুখের ছড়াছড়ি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বর্ষীয়ান নেতা তাপস রায় ছাড়া বাকিদের সেই অর্থে মন্ত্রিত্ব সামলানোর পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। তাই প্রশাসনিক প্রোটোকল ও ফাইলের মারপ্যাঁচ হাতে-কলমে শেখাতে সল্টলেকের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে (ATI) বসেছিল মন্ত্রীদের বিশেষ ‘প্রশিক্ষণ শিবির’ বা সোজা কথায়-ক্লাস!
কী কী শেখানো হল মন্ত্রীদের ‘পাঠশালায়’?
ফাইলের এ-বি-সি-ডি শিখতে হবে। ফাইলের ওপর কীভাবে নোট লিখতে হয়, কোন ফাইল কীভাবে ‘ক্যারি ফরোয়ার্ড’ করতে হয়—সবটাই একদম ধরে ধরে শেখালেন রাজ্যের টপ আমলারা। সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত চলা এই হাইপ্রোফাইল ক্লাসে শিক্ষকের ভূমিকায় ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা-সহ বিভিন্ন দফতরের অভিজ্ঞ সচিবরা।
শেষে এলেন ‘হেডমাস্টার’ মুখ্যমন্ত্রী!
আমলাদের ক্লাস শেষ হতেই শেষলপ্তে এন্ট্রি নেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সরকারের ভিশন ও কাজের গতি কেমন হবে, তা মন্ত্রীদের সামনে পরিষ্কার করে দেন তিনি। শুভেন্দুর কড়া দাওয়াই টেবিলে ফাইল ফেলে রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ! কাজ আসার সঙ্গে সঙ্গেই তা শেষ করতে হবে। বুঝতে সমস্যা হলে ইগো সরিয়ে সচিবদের সঙ্গে আলোচনা করুন, তাঁদের মতামত নিন। তারপরেও আটকে গেলে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের (CMO) দরজা সবসময় খোলা আছে। কিন্তু কোনও বাহানায় ফাইল আটকে রাখা যাবে না।
নতুন মন্ত্রীদের নিয়ে শুভেন্দুর এই ‘স্পেশাল কোচিং’ বুঝিয়ে দিচ্ছে, সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনও রকম খামতি বা ঢিলেমি বরদাস্ত করতে রাজি নন নতুন মুখ্যমন্ত্রী। এখন দেখার, আমলাদের এই ক্লাস আর মুখ্যমন্ত্রীর কড়া টনিকের পর নতুন মন্ত্রীরা ফাইলে সই করার ক্ষেত্রে কতটা ‘স্মার্ট’ হয়ে ওঠেন!
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