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  • /CM Suvendu Adhikari: টেবিলে ফাইল জমলেই অ্যাকশন! সল্টলেকের ‘পাঠশালায়’ নতুন মন্ত্রীদের ধরে ধরে কাজ শেখালেন শুভেন্দু

CM Suvendu Adhikari: টেবিলে ফাইল জমলেই অ্যাকশন! সল্টলেকের ‘পাঠশালায়’ নতুন মন্ত্রীদের ধরে ধরে কাজ শেখালেন শুভেন্দু

Hands-On Training to New Ministers:ATI বিল্ডিং এ দফায় দফায় চলে মন্ত্রীদের ক্লাস। ফাইলের নোট দেওয়া থেকে শুরু করে কিভাবে ফাইল ক্যারি ফরোয়ার্ড করতে হয় সেটা নিয়ে মন্ত্রীদের শিখিয়ে দেন মুখ্যসচিব স্বরাষ্ট্র সচিব থেকে শুরু করে অভিজ্ঞ আধিকারিকরা। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 13, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:26 PM IST
CM Suvendu Adhikari: টেবিলে ফাইল জমলেই অ্যাকশন! সল্টলেকের ‘পাঠশালায়’ নতুন মন্ত্রীদের ধরে ধরে কাজ শেখালেন শুভেন্দু
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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