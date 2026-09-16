'মমতার বদখেয়ালের ফসল'! 'মহানায়ক উত্তমকুমার' নয়, টালিগঞ্জ ফিরছে টালিগঞ্জেই?

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'মহানায়ক উত্তমকুমার' নয়, ফিরছে টালিগঞ্জ? আপত্তি নেতাজি ভবনেও! বিজেপি নেতা তথাগত রায়ের দাবি, 'কলকাতার মেট্রো স্টেশনগুলোর নাম মনীষীদের নাম থেকে পরিবর্তন করে ভৌগোলিক এলাকার নামাঙ্কিত করার যে চিন্তা আমি ব্যক্ত করেছিলাম তাতে বিপুল সমর্থন পাওয়া গিয়েছে'।
কলকাতায় বেশিরভাগই মেট্রো স্টেশনই মণীষীদের নামে। বাদ যাননি উত্তমকুমার, হেমন্ত মুখোপাধ্য়ায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী,গৌরকিশোর ঘোষেরাও। তাঁদের নামে মেট্রো স্টেশন রয়েছে। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের নাম বদলে 'মহানায়ক উত্তমকুমার' করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে নতুন যে মেট্রো স্টেশনগুলি হয়, সেগুলিরও নামকরণ তৃণমূলের আমলেই। এবার কি মেট্রো স্টেশনে নাম বদলে সংশ্লিষ্ট এলাকার নামে করা হবে? সরকারের কাছে নাম বদলের প্রস্তাব দিয়েছেন বিজেপি নেতা তথাগত রায়।
ফেসবুকে পোস্টে তথাগতের স্পষ্ট কথা, 'আগেকার নামগুলো সব মমতার বদখেয়ালের ফসল। এতে যাত্রীসাধারণের মধ্যে বিপুল বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছিল'।
ভবানীপুর মেট্রো স্টেশনের নাম কেন নেতাজি ভবন? আপত্তি রয়েছে তথাগতের। তাঁর যুক্তি, এই স্টেশন থেকে নেতাজি ভবন অনেকটা দূরে। একই যুক্তিতে বেলেঘাটা মেট্রো স্টেশনেরও নাম বদলের প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। নাম বদল হতে স্বপ্ন ভোর মেট্রো স্টেশনেরও। এই স্টেশনের নামও এলাকার নামেই রাখা হতে পারে।
গত কয়েকদিন ধরেই মেট্রো স্টেশনে নাম বদল নিয়ে জোর জল্পনা চলছে। সোমবার মেট্রো নামবদল নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছিলেন তথাগত। তিনি লিখেছেন, 'একটা জিনিস স্পষ্ট করে দিই । রাস্তা বা মেট্রো স্টেশনের নাম পরিবর্তনের যে কথা উঠেছে সেগুলো আমার কিছু চিন্তা মাত্র। এর জন্য সরকার একটি কমিটি গঠন করেছেন, সেই কমিটিতে আমি আছি বটে, কিন্তু তার কোন অধিবেশন এখন পর্যন্ত হয় নি। অধিবেশন হলে আমার চিন্তা কমিটির কাছে পেশ করব, তারপর কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে'।
এদিকে রাজ্য়ে নতুন সরকার আসার পর বদলে গিয়েছে পার্ক সার্কাস এলাকার সুরাবর্দি অ্যাভিনিউয়ের নাম। কলকাতা পুরসভার তরফে রাস্তাটি নাম দেওয়া হয়েছে 'গোপাল মুখোপাধ্যায় রোড'। সোশ্যাল মিডিয়ায় কলকাতা পুরসভার বিজ্ঞপ্তি পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'এটি শুধুমাত্র একটি নাম পরিবর্তন নয়, ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন। দীর্ঘদিন ধরে কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে এমন এক ব্যক্তির নাম বহন করা হয়েছে, যাঁর ভূমিকা বিভাজন ও রক্তক্ষয়ের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। আজ সেই অধ্যায়ের সংশোধন করে সাহস, আত্মত্যাগ ও রক্ষকের প্রতীক শ্রী গোপাল মুখার্জী'কে যথাযোগ্য সম্মান জানানো হল। এখন সময় পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত নায়কদের স্মরণ করার, তাঁদের অবদানকে মর্যাদা দেওয়ার এবং ইতিহাসের ভুলগুলো সংশোধন করার'।