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'মমতার বদখেয়ালের ফসল'! 'মহানায়ক উত্তমকুমার' নয়, টালিগঞ্জ ফিরছে টালিগঞ্জেই?

Kolkata Metro station name change:  কলকাতায় বেশিরভাগই মেট্রো স্টেশনই মণীষীদের নামে। বাদ যাননি উত্তমকুমার, হেমন্ত মুখোপাধ্য়ায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী,গৌরকিশোর ঘোষেরাও। গত কয়েকদিন ধরেই মেট্রো স্টেশনে নাম বদল নিয়ে জোর জল্পনা চলছে। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 16, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:00 PM IST
'মমতার বদখেয়ালের ফসল'! 'মহানায়ক উত্তমকুমার' নয়, টালিগঞ্জ ফিরছে টালিগঞ্জেই?
Image Credit: &#039;মহানায়ক উত্তমকুমার&#039; নয়, টালিগঞ্জ ফিরছে টালিগঞ্জেই?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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