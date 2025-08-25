Newtown Incident: ১৫ দিনের মাথায় চার্জশিট, ৬ মাসেই শুনানি শেষ! নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুনে সৌমিত্র রায় এবার...

Newtown Incident: ১৫ দিনের মাথায় চার্জশিট, ৬ মাসেই শুনানি শেষ! নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুনে সৌমিত্র রায় এবার...
Newtown Incident: নিউটাউনে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন! চলতি বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয় অর্ধনগ্ন দেহ। সেই ঘটনায় অভিযুক্ত টোটো চালককে দোষী সাব্য়স্ত করল বারাসতের পকসো আদালত।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঘটনার ১৫ দিনের মাথায় চার্জশিট জমা গিয়েছিল পুলিস। নিউটাউনে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় টোটো চালক সৌমিত্র রায়কেই বারাসতে পকসো আদালত। বুধবার সাজা ঘোষণা।
আরও পড়ুন: Auto Vs Rickshaw: অটো VS রিকশা! যাত্রী নেওয়ার লড়াইয়ের দামামা দমদমে, চালক কিডন্যাপড...পথে যাত্রীরা....
ঘটনার সূত্রপাত চলতি বছরেরই ৭ ফেব্রুয়ারি। সেদিন নিউটাউনের জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয় নাবালিকার অর্ধনগ্ন দেহ। কীভাবে মৃত্যু? পুলিস সূ্ত্রে খবর, ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে নাবালিকাকে। নিউটাউন পুলিস ক্যাম্প এলাকা থেকে সৌমিত্র রায় নামে এক টোটো চালককে গ্রেফতার করে বিধাননগর কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ ও নিউটাউন থানার পুলিস। এরপর ২৪ ফেব্রুয়ারি চার্জশিট জমা দেয় পুলিস। চার পাতার চার্জশিটে মূল ও একমাত্র অভিযুক্ত হিসেবে সৌমিত্র রায়েরই নাম ছিল।
তদন্তে জানা যায়, নিউটাউনেরই জগৎপুর ৭ নম্বর এলাকা থেকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার নাম করে ওই নাবালিকাকে নিজের টোটোতে বসিয়েছিল সৌমিত্র। প্রথমে পিছনের সিটে বসেছিল সে। এরপর যখন টোটোতে অন্য যাত্রীরা ওঠেন, তখন ওই নাবালিকাকে সামনে সিটে বসায় টোটো চালক। শেষে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরানোর পর, ওই নাবালিকা নিয়ে যাওয়া হয় লোহা ব্রিজের কাছে ফেঙসিং ঘেরা পরিত্যক্ত জঙ্গলে। এরপরই ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ।
পুলিস সূত্রে খবর, ওই নাবালিকার বয়স ১৪ বছর। বাবা কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। নিউটাউনের গৌরাঙ্গ নগরে ভাড়া বাড়িতে মা ও বোনের সঙ্গে থাকত সে। সিসি স্কোয়ার এলাকায় সিসিটিভি ফুটেজে ওই নাবালিকাকে টোটোতে করে যেতে দেখা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১ টা নাগাদ টোটোতে উঠেছিল নির্যাতিতা। এরপর টোটো চালক সৌমিত্র রায়ের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিস।
আরও পড়ুন: Kolkata Metro: ফ্লাইট, ট্রেনের পর এবার লাগেজ বিধি মেট্রোতেও? কত কেজি অনুমোদিত?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)