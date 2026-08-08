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থিমের যুগ শেষ? এবারের পুজোয় আসছে বড় বদল, কী জানালেন মূর্তিকার পদ্মশ্রী সনাতন রুদ্র পাল

Durga Puja 2026: এ বছরের পুজোর উদ্যোক্তারা থিমের বদলে দেবী দুর্গার সনাতনী রূপের দিকে ঝুঁকছেন। ফলে পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত মূর্তিকার সনাতন রুদ্র পালের কাছে প্রতিমার বরাত দ্বিগুণ হয়ে ৬০-এ পৌঁছেছে। পায়ে স্নায়ুর জটিল অসুখ সত্ত্বেও তিনি বিপুল কাজের চাপ সামলাচ্ছেন।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Aug 08, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:40 AM IST
থিমের যুগ শেষ? এবারের পুজোয় আসছে বড় বদল, কী জানালেন মূর্তিকার পদ্মশ্রী সনাতন রুদ্র পাল

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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