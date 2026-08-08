/থিমের যুগ শেষ? এবারের পুজোয় আসছে বড় বদল, কী জানালেন মূর্তিকার পদ্মশ্রী সনাতন রুদ্র পাল

অয়ন ঘোষাল: বদলের বাংলায় পুজোর কমিটি বদল। কর্মকর্তা বদল। তবে এবার ২০২৬ সালে সবথেকে বড় বদল আসছে দেবী প্রতিমায়। থিমের নামে দেবীর অবয়ব পোশাক বা মুখ নিয়ে যথেচ্ছ পরীক্ষা নিরীক্ষার বদলে শহরের সিংহভাগ উদ্যোক্তা ঝুঁকছেন মায়ের সনাতনী রূপের দিকে। তাই শারীরিক জটিল অসুস্থতা সত্ত্বেও ব্যস্ততা কয়েকগুণ বেড়ে গেছে সনাতনী মায়ের সিদ্ধহস্ত মূর্তিকার পদ্মশ্রী সনাতন রুদ্র পালের।
পায়ের স্নায়ুর জটিল অসুখে আক্রান্ত ৭০ বছরের সনাতন রুদ্র পাল। তাঁর প্রতিমা শিল্পের এই বছর সুবর্ণ জয়ন্তী। পদ্মশ্রী পেয়েছেন ২০২৪ সালে। ভেবেছিলেন তারপর কাজের চাপ একটু কমিয়ে দেবেন। ২০২৬ এ তার কাজের চাপ হঠাৎ দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এই বছর ৬০ টি পুজো কমিটি তাকে বায়না বা বরাত দিয়েছে। কারণ পরিবর্তনের বাংলায় স্বমহিমায় ফিরতে চলেছে মায়ের সনাতনী চিরাচরিত রূপ।
একডালিয়া এভারগ্রিনের মতো প্রতিমা চাই। কলেজ স্কোয়ারের মতো প্রতিমা চাই। গত প্রায় ২০ - ২৫ বছর ধরে থিমের প্রতিমায় শহর কাঁপানো একগুচ্ছ পুজো কমিটি এবার সনাতন রুদ্র পালের কাছে এই মর্মে প্রতিমা তৈরির বরাত দিয়েছে। ৩৪-৩৫ থেকে সংখ্যাটা একলাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০। অজস্র বরাত ফিরিয়ে দিয়েছেন। নাহলে সংখ্যাটা হেসেখেলে ১০০ ছড়িয়ে যেত।
চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে হচ্ছে। নার্ভের অসুখের কড়া ডোজের ওষুধ। সারাদিন ঝিমুনি ভাব কার্যত ঝেড়ে ফেলে শিল্পে বুঁদ হয়ে রয়েছেন পদ্মশ্রী সনাতন রুদ্র পাল।
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