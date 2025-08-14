Vidyasagar Setu: টানা ১২ ঘণ্টা বিদ্যাসাগর সেতুতে চলবে না পণ্যবাহী গাড়ি, জেনে নিন কারণ
Vidyasagar Setu: সাঁতরাগাছি বাস টার্মিনাসের কাজ হবে। সে জন্য স্টিলের সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়া হবে। সেইসঙ্গে বিদ্যাসাগর সেতুর কেবল, বিয়ারিং ইত্যাদি সারানো এবং তদারকি হবে
অয়ন ঘোষাল: মেরামতি এবং কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে এলিভেটেড করিডর-এর কাজের জন্য পরশু শনিবার রাত ৯টা থেকে পরেরদিন অর্থাত্ রবিবার রাত ৯টা পর্যন্ত সমস্ত রকম পণ্যবাহী যান চলাচলের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু। ওই সময়ে কোনও ভারী গাড়ি চলাচল করবে না বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল কলকাতা পুলিস। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই সেতু বন্ধ থাকার জন্য ছোট গাড়িগুলিকে হাওড়া ব্রিজ় দিয়ে পাঠানো হবে। পণ্যবাহী গাড়িগুলি চলাচল করবে নিবেদিতা সেতু এবং বিটি রোড দিয়ে।
সাঁতরাগাছি বাস টার্মিনাসের কাজ হবে। সে জন্য স্টিলের সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়া হবে। সেইসঙ্গে বিদ্যাসাগর সেতুর কেবল, বিয়ারিং ইত্যাদি সারানো এবং তদারকি হবে। তাই সাধারণ মানুষের সুরক্ষা এবং যাতায়াতের সুবিধার্থে আগেভাগে কলকাতা পুলিসের তরফে এই ঘোষণা করা হল। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, ২৪ ঘণ্টার জন্য ভারী পণ্যবাহী গাড়িগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে আন্দুল রোড, ড্রেনেজ ক্যানেল এবং জিটি রোড দিয়ে। জিরাট আইল্যান্ডের দিক থেকে এজেসি বোস রোড হয়ে যে সমস্ত গাড়ি বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসবে, সেগুলিকে টার্ফ ভিউ থেকে হেস্টিংস ক্রসিংয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। ওই গাড়িগুলি সেন্ট জর্জেস গেট রোড থেকে স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজের দিকে যেতে পারবে। হেস্টিংস ক্রসিং থেকে কেপি রোডের দিকেও গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে।
১৬ অগস্ট রাত ৯টা থেকে ১৭ অগস্ট ভোর ৫টা
বিদ্যাসাগর সেতু এবং তার ব়্যাম্পে ভারী পণ্যবাহী যান চলাচল বন্ধ থাকবে।
কলকাতার দিক থেকে যাওয়া অন্য গাড়িগুলিকে হাওড়া সিটি পুলিশের তরফে আন্দুল রোড, ড্রেনেজ ক্যানাল, জিটি রোড দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হতে পারে।
এই সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ বা বিদ্যাসাগর সেতুর উপর দিয়ে সব রকমের ভারী পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে।
১৭ অগস্ট ভোর ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত
এই সময়ের মধ্যে বিদ্যাসাগর সেতুতে সবরকম অর্থাৎ পণ্য এবং যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে।
পশ্চিম দিকে যাওয়া যে কোনও রকমের গাড়ি: জিরাট আইল্যান্ডের দিক থেকে এজেসি বোস রোড হয়ে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসা গাড়িগুলিকে গ্রেড রোড হয়ে টার্ফ ভিউ থেকে হেস্টিংস ক্রসিংয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। ওই গাড়িগুলি সেন্ট জর্জেস গেট রোড, স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজের দিকে যেতে হবে।
