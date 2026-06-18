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Kolkata Tram: ১৫৩ বছরের ঐতিহ্য ফিরছে কলকাতায়! ময়দানের বুক চিরে ফের ছুটবে ট্রাম, আসবে আধুনিক বিদেশি কামরা

Arjun Singh: পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, অস্ট্রেলিয়ায় যেমন হালকা এবং আধুনিক ট্রাম চালানো হয়, সেরকমই কলকাতায় চালু করা যায় কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, 'অস্ট্রেলিয়া থেকে কয়েকটি প্রস্তাব এসেছিল। আমরা ওদের সঙ্গে আলোচনা করব। কলকাতায় কীভাবে ফের ট্রামকে দাঁড় করানো যায়, তা নিয়েও সমীক্ষা চালাব।'

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 18, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:05 PM IST
Kolkata Tram: ১৫৩ বছরের ঐতিহ্য ফিরছে কলকাতায়! ময়দানের বুক চিরে ফের ছুটবে ট্রাম, আসবে আধুনিক বিদেশি কামরা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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