/Kolkata Tram: ১৫৩ বছরের ঐতিহ্য ফিরছে কলকাতায়! ময়দানের বুক চিরে ফের ছুটবে ট্রাম, আসবে আধুনিক বিদেশি কামরা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ও ১৫৩ বছরের পুরোনো ট্রাম পরিষেবাকে নতুন রূপ দিতে বড়সড় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। শহরের বুক থেকে দূষণহীন এই গণপরিবহনকে পুরোপুরি বিদায় জানানোর পরিবর্তে একে নতুনভাবে বাঁচিয়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাজ্যের নতুন পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং। তিনি বলেন, ‘ট্রাম তুলে দেওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠছে না। বরং আমারপরিষেবাকে ঘুরে দাঁড় করাব। আপাতত মাত্র দুটি রুটে ট্রাম চলছে। আরও কোন কোন রুটে ট্রাম চালানো সম্ভব হবে, তা নিয়ে সমীক্ষা করে দেখব আমরা।’
অস্ট্রেলিয়ার ধাঁচে আধুনিকীকরণ
পরিবহন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতার পুরোনো ও জরাজীর্ণ ট্রামগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেগুলো আর ব্যবহারের যোগ্য নেই। পুরোনোগুলো মেরামত করা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায়, বিকল্প হিসেবে বিদেশ থেকে আধুনিক ও হালকা ওজনের ট্রাম কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে এই ধরনের আধুনিক ট্রাম আনার কিছু প্রস্তাব সরকারের কাছে এসেছে। সেই প্রস্তাবগুলো খতিয়ে দেখতে এবং কলকাতায় কীভাবে এই আধুনিক ট্রাম চালানো যায়, তা নিয়ে খুব শীঘ্রই সমীক্ষার কাজ শুরু হবে।
নতুন রুটে ট্রাম চালুর পরিকল্পনা
বর্তমানে কলকাতায় মাত্র দুটি রুটে- ধর্মতলা-শ্যামবাজার এবং ধর্মতলা-গড়িয়াহাট, অত্যন্ত সীমিত পরিসরে ট্রাম চলাচল করছে। তবে নতুন পরিকল্পনায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রুটগুলোকেও পুনরুজ্জীবিত করা হবে। সরকারের প্রাথমিক তালিকায় রয়েছে ধর্মতলা থেকে খিদিরপুর রুটটি, যা ময়দানের সবুজ চত্বরের বুক চিরে চলে গিয়েছে। কলকাতার ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই মনোরম রুটে আবারও ট্রাম চালু করা সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।
আগের সরকারের সমালোচনা
পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং অভিযোগ করেছেন যে, আগের সরকারের ভুল পরিকল্পনা, খামখেয়ালি খরচ এবং দুর্নীতির কারণে পরিবহন দফতর বিপুল ক্ষতির মুখে পড়েছিল এবং ট্রাম পরিষেবা বন্ধের মুখে চলে গিয়েছিল। তবে বর্তমান সরকার ট্রাম প্রেমীদের দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে এই দূষণহীন যানটিকে টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। এশিয়ার সবচেয়ে পুরোনো এই ট্রাম নেটওয়ার্ককে বাঁচাতে সরকারের এই নতুন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন শহরের ট্রাম অনুরাগীরা।
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