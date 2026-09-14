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৭০০ টাকা দিলেই মিটবে সমস্যা! বাসের নাইট পার্কিং নিয়ে বললেন অর্জুন সিং

Bus night parking:  অর্জুন সিংয়ের সাফ কথা, “নাইট পার্কিংয়ের জন্য ৭০০ টাকা দিতে হবে। সেটা দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এতে কোনও অসুবিধা নেই। এখানে জটিলতা বলে কিছু ছিল না।”

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Sep 14, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:31 AM IST
৭০০ টাকা দিলেই মিটবে সমস্যা! বাসের নাইট পার্কিং নিয়ে বললেন অর্জুন সিং

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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