/TMC logo: প্রতীকও চুরি! তৃণমূলের ঘাসফুল মমতার নয়, অন্য কারও ডিজাইন? বিস্ফোরক অভিযোগ শিল্পীর

Trinamool Congress: নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন তিনি। তবে শুধু তিনি একা নন, পূর্বতন সরকারের আমলে সমগ্র শিল্পীদের প্রতি যে অবিচার হয়েছে তার ন্যায় বিচারও চেয়েছেন নতুন সরকারের কাছে।
রক্তিমা দাস: তৃণমূল কংগ্রেসের ঘাসফুলের প্রতীক তৈরি হয়েছিল তাঁর হাত ধরে, দল তৈরি করে সেই কৃতিত্ব নিজের নামে নিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অবশেষে ১৫ বছর পর তৃণমূল কংগ্রেসের পতন হলে নিজের কাজের কৃতিত্ব দাবি করার সাহস পেলেন ঘাসফুল প্রতীকের জন্মদাতা। সোমনাথ চৌধুরী পেশায় শিল্পী, একসময় কংগ্রেসের ছাত্র রাজনীতি করতেন।
সেই সময় ঘাসফুলের লোগো তৈরি দায়িত্ব পড়েছিল তাঁর কাঁধে। তৎকালীন মন্ত্রী অজিত পাঁজা এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁকে। যদিও সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেস নামে নতুন দল আসতে চলেছে এবং তারই লোগো তৈরির দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছে, সেই বিষয়ে অজ্ঞাত ছিলেন তিনি। পরবর্তীতে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম লগ্নের প্রথম দিনেই সেই লোগো তৈরির কৃতিত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে নিয়ে নেন।
সেই দিন টিভির পর্দায় তাঁর শিল্পসত্ত্বাকে অস্বীকার করতে দেখেছিলেন তারই দলনেত্রীকে। কাউকে বলতে পারেননি তিনি। ভয়ে গুটিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে। কারণ মুখ খুললে প্রাণ সংশয়ের হুমকি এসেছিল তার কাছে। অবশেষে তৃণমূল সরকারের পতনে ১৫ বছর পর নিজের কৃতিত্ব দাবি করলেন শিল্পী।
১৯৯৮ সালের পয়লা জানুয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নানা লড়াই, সংগ্রাম এবং অনশনের মধ্যে দিয়ে মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিল তৃণমূল। ২০১১ তে সরকার গঠন করেছিল এই দল। প্রায় ১৫ বছর রাজত্ব করার পর বিজেপির কাছে হেরে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে সরকার। এই নিয়ে যখন বিতর্ক ক্রমেই বাড়ছে তখন দলের লোগো চুরির অভিযোগ করলেন প্রবীণ শিল্পী সোমনাথ চৌধুরী।
