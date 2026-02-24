English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • TMC Rajya Sabha candidates: তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা চূড়ান্ত! কারা হচ্ছেন রাজ্যসভার সদস্য? ২৬ তারিখই...

TMC Rajya Sabha candidates: তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা চূড়ান্ত! কারা হচ্ছেন রাজ্যসভার সদস্য? ২৬ তারিখই...

TMC Rajya Sabha candidates:  লের সমস্ত বিধায়কদের এবার বিধানসভায় হাজিরা বাধ্যতামূলক। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ও ২ মার্চ বিধানসভায় গিয়ে প্রস্তাবক হিসেবে স্বাক্ষর করতে হবে। সূত্রের খবর তেমনই।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Feb 24, 2026, 07:48 PM IST
TMC Rajya Sabha candidates: তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা চূড়ান্ত! কারা হচ্ছেন রাজ্যসভার সদস্য? ২৬ তারিখই...

প্রবীর চক্রবর্তী: রাজ্যসভার নি্র্বাচন নিয়ে তত্‍পরতা তুঙ্গে তৃণমূলের অন্দরে। কারা হচ্ছেন পরবর্তী সাংসদ? প্রার্থী তালিকা চূ়ড়ান্ত হয়ে গিয়েছে বলে খবর। দলের সমস্ত বিধায়কদের এবার বিধানসভায় হাজিরা বাধ্যতামূলক করা হল। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ও ২ মার্চ বিধানসভায় গিয়ে প্রস্তাবক হিসেবে স্বাক্ষর করতে হবে। সূত্রের খবর তেমনই।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  West Bengal Assembly Election 2026: বাংলা জয়ে বিজেপির স্লোগানে বদল? অংক কষেই 'জয় শ্রী রাম' এখন...

ভোটের মাঝেই ভোট! ছাব্বিশে বাংলায় বিধানসভা ভোটের মাঝে রাজ্যসভার এ রাজ্যের পাঁচ সাংসদের মেয়াদ। তৃণমূলের ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,  সুব্রত বক্সি, সাকেত গোখেল, মৌসম বেনজির নূর ও সিপিএমের বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দিয়েছে কমিশন। আগামী ১৬ মার্চ রাজ্যসভার ভোট হবে মহারাষ্ট্র, ওডিশা, তেলঙ্গানা, তামিলনাডু, ছত্তীসগঢ়, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ ও বিহারে। সবমিলিয়ে আসনসংখ্য়া ৩৭। বাংলা থেকে রাজ্যসভার ৫টি আসনে ভোট হবে।

বিধানসভা এখন তৃণমূলের প্রতীকে নির্বাচিত বিধায়ক ২১৯ জন। দলবদলু ৬ জন, আর কালিম্পংয়ে বিধায়ক আপাতত নির্দল। সম্প্রতি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন তিনি। এখন বিধায়ক সংখ্য়া নিরিখে এ রাজ্য থেকে চারজনকে রাজ্যসভায় পাঠাতে পারবে তৃণমূল। একটি পাবে বিজেপি।  খন প্রশ্ন তৃণমূল কংগ্রেসের কারা হতে চলেছে রাজ্যসভার সংসদ?

সূত্রের খবর, চারজনই নতুন মুখ যাবে রাজ্যসভায়। কারণ সময় শেষ হওয়া একজন রাজ্যসভার সাংসদ এবার লড়বেন বিধানসভা নির্বাচনে। সুব্রত বক্সী আর নাও যেতে পারেন সংসদে। শাকিব গোখলেকেও আর না পাঠানোর সম্ভাবনা বেশি। ওদিকে মৌসুম নূর ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের যোগ দিয়েছেন। ফলে চারজন নতুন মুখ-ই সম্ভবত যেতে চলেছেন রাজ্যসভায়। সেই ৪ নতুন মুখ কারা? খুব শীঘ্রই তা জানা যাবে।

রাজ্যসভার সাংসদ সংখ্যা
বর্তমানে রাজ্যসভায় ২৪৫টি আসন রয়েছে। এর মধ্যে ২৩৩ জন সদস্য রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করেন। আর ১২ জন সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন।

রাজ্যসভার সাংসদ কীভাবে নির্বাচিত হয়
রাজ্যসভার সাংসদ হলেন ভারতের সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় ভারতীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধি। রাজ্যসভার সাংসদরা একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের ইলেক্টোরাল কলেজ দ্বারা নির্বাচিত হন রাজ্যসভার সাংসদরা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Rajya Sabha election West BengalTMC Rajya Sabha candidatesTrinamool Congress Rajya Sabha election
পরবর্তী
খবর

West Bengal Assembly Election 2026: বাংলা জয়ে বিজেপির স্লোগানে বদল? অংক কষেই 'জয় শ্রী রাম' এখন...
.

পরবর্তী খবর

Mukul Roy: কেমন ছিলেন 'বাবা' মুকুল রায়? চোখে জল নিয়ে ছেলে শুভ্রাংশুর বড় সার্টিফিক...