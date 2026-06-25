/তৃণমূলের ৩টি ফ্রিজড অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকার খেলা: এত টাকার মালিক কে? সামনে এল চমকে দেওয়া খবর

বিক্রম দাস: তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত জালিয়াতি মামলার তদন্তে প্রতিদিনই উঠে আসছে নতুন ও চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিধাননগর পুলিস কমিশনারেটের সাইবার সেলের গোয়েন্দারা এই তদন্তে নেমে এক বিশাল আর্থিক লেনদেনের হদিস পেয়েছেন। পুলিসের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের যে তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সম্প্রতি ফ্রিজ বা নিষ্ক্রিয় করা হয়েছিল, সেগুলোতে অত্যন্ত সন্দেহজনকভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থের লেনদেন হয়েছে। এই বিপুল অঙ্কের টাকা কোথা থেকে এল, কারা পাঠাল এবং এর পেছনে কোনও বড়সড় চক্র কাজ করছে কিনা--তা জানতে মরিয়া তদন্তকারীরা।
তদন্তের সূত্রপাত
এই গোটা ঘটনার সূত্রপাত জয়নগরের তৃণমূল বিধায়কের একটি লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে। বিধায়কের দাবি ছিল, দলের নাম করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে কিছু আর্থিক অসঙ্গতি বা প্রতারণা চালানো হচ্ছে। তাঁর এই অভিযোগ পাওয়ার পরপরই বিধাননগর কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইম থানায় একটি এফআইআর (FIR) দায়ের করা হয়। মামলার গুরুত্ব বুঝে সাইবার সেলের আধিকারিকরা ঘটনার তদন্তভার নেন। প্রাথমিক তদন্তে নেমেই আধিকারিকরা জানতে পারেন যে, দলের নিষ্ক্রিয় থাকা তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বিগত কিছু সময়ে অস্বাভাবিকভাবে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে।
পুলিসের নজরে বড় অঙ্কের লেনদেন
তদন্তকারী আধিকারিকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই ফ্রিজ হওয়া অ্যাকাউন্টগুলোতে বিভিন্ন সময়ে একাধিক বড় অঙ্কের টাকা জমা পড়েছে। সাধারণ কোনও রাজনৈতিক তহবিলের লেনদেনের সঙ্গেই এই জমার ধরন মিলছে না বলেই দাবি পুলিসের। এই লেনদেনগুলোর প্রকৃত উৎস (Source) কী এবং কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এই অর্থ পাঠানো হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।
ইতোমধ্যেই সাইবার সেলের আধিকারিকরা বিভিন্ন ডিজিটাল লেনদেনের সূক্ষ্ম তথ্য ও নথি সংগ্রহ করা শুরু করেছেন। কোন কোন অ্যাকাউন্ট বা মাধ্যম থেকে এই টাকা ফ্রিজ হওয়া অ্যাকাউন্টগুলোতে এসেছে, তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, এই তালিকায় বেশ কিছু সন্দেহভাজন ব্যক্তি এবং সংস্থার নাম উঠে এসেছে।
উৎস খুঁজতে ব্যাংককে চিঠি
তদন্তের জল কতদূর গড়িয়েছে তা জানতে বেসরকারি ব্যাংক এইচডিএফসি (HDFC)-কে বিধাননগর কমিশনারেটের পক্ষ থেকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলোর বিগত কয়েক মাসের সমস্ত নিখুঁত লেনদেনের খতিয়ান, স্টেটমেন্ট এবং আইপি অ্যাড্রেসের (IP Address) বিবরণ চাওয়া হয়েছে। কোন সময়ে, কোন ডিভাইস ব্যবহার করে এই অ্যাকাউন্টগুলোতে টাকা পাঠানো বা তোলার চেষ্টা হয়েছিল, তা ব্যাংকের তথ্য থেকে স্পষ্ট হবে বলে আশা করছেন গোয়েন্দারা।
তদন্তকারীরা আশাবাদী যে, এইচডিএফসি ব্যাংকের কাছ থেকে প্রাপ্ত নথি ও ডিজিটাল প্রমাণাদি এই মামলার তদন্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং চূড়ান্ত সূত্র (Clue) দেবে।
পরবর্তী পদক্ষেপ
পুলিসের কড়া নজরে রয়েছে অ্যাকাউন্টগুলোর সম্পূর্ণ লেনদেনের খতিয়ান। কোন ব্যক্তি বা কর্পোরেট সংস্থার কাছ থেকে এই অর্থ এসেছে এবং সেই অর্থের বৈধ উৎস কী, তা জানার চেষ্টা চলছে। তদন্তের স্বার্থে এবং সত্য উদঘাটন করতে খুব শীঘ্রই এই লেনদেনের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
রাজনৈতিক মহলের মতে, এই তদন্তের গতিপ্রকৃতি আগামী দিনে আরও বড় কোনও আর্থিক কেলেঙ্কারির পর্দাফাঁস করতে পারে। বিধাননগর সাইবার সেল অত্যন্ত গোপনীয়তা ও সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটি ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট খতিয়ে দেখছে, যাতে অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা সম্ভব হয়।
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