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তৃণমূলের ৩টি ফ্রিজড অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকার খেলা: এত টাকার মালিক কে? সামনে এল চমকে দেওয়া খবর

TMC Freeze Accounts transactions: মামলার গুরুত্ব বুঝে সাইবার সেলের আধিকারিকরা ঘটনার তদন্তভার নেন। প্রাথমিক তদন্তে নেমেই আধিকারিকরা জানতে পারেন যে, দলের নিষ্ক্রিয় থাকা তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বিগত কিছু সময়ে অস্বাভাবিকভাবে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 25, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:53 PM IST
তৃণমূলের ৩টি ফ্রিজড অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকার খেলা: এত টাকার মালিক কে? সামনে এল চমকে দেওয়া খবর
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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