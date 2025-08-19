English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Kolkata Incident: স্কুটি চালানো শেখানোর সময় অশান্তি। বান্ধবীকে ধাক্কা দিয়ে খালে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ। পলাতক অভিযুক্ত যুবক। মাঝরাতে খালে ডুবুরি নামিয়ে চলল তল্লাশি। এখনও খোঁজ মেলেনি তরুণীর। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 19, 2025, 11:43 AM IST
Kolkata: স্কুটি শিখতে এসে ঝামেলা! বান্ধবীকে খালে ফেলে বেপাত্তা যুবক, আনন্দপুরে জোর চাঞ্চল্য...

অয়ন ঘোষাল: স্কুটি শিখতে এসে ঝামেলা। বান্ধবীকে ধাক্কা দিয়ে খালে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ‍ যুবকের বিরুদ্ধে। মাঝ রাতে ডুবুরি নামিয়ে চলে তল্লাশি। যদিও খাল থেকে খালি হাতেই উঠে আসতে হয়েছে ডুবুরিকে। ঘটনার পর থেকে খোঁজ নেই যুবকেরও।

ঘটনাটি ঘটে, আনন্দপুর থানা এলাকার চিনা মন্দির। খালের ধারে রাস্তায় দিন কয়েক ধরেই লক্ষ‍্য করা যাচ্ছিল এক যুবতীকে স্কুটি চালানো শেখাচ্ছেন এক যুবক। এলাকার বাসিন্দারা সোমবার রাত ন’টা নাগাদ লক্ষ‍্য করেন দুজনের মধ্যে ঝগড়া চলছে। তারপর হঠাৎ কেউই নেই। পড়ে রয়েছে স্কুটি ও একটি মোবাইল ফোন। 

স্থানীয়দের সন্দেহ যুবতীকে খালে ধাক্কা মেরে ফেলে পালিয়েছেন যুবক। এরপর খবর দেওয়া হয় আনন্দপুর থানায়। ঘটনাস্থলে এসে পুরো বিষয় জানার পর ডাকা হয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও ডুবুরি। সোমবার রাত সাড়ে ১২ টায় খালে নামানো হয় ডুবুরি। পঞ্চান্নগ্রাম এলাকা থেকে ঘটনাস্থলে চলে আসেন যুবতীর পরিবারের সদস্যরাও। তাঁদের উপস্থিতিতে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধরে চলে তল্লাশি। কিন্তু যুবতীকে পাওয়া যায়নি।

ঘটনার পর থেকে পলাতক যুবক, দাবি এলাকার মানুষের। ২৩ বছরের ওই মহিলাকে এখনও পাওয়া যায়নি। জানা গিয়েছে, নিখোঁজ যুবতীর নাম রনিতা বৈদ্য (২৩), বাড়ি- উত্তর পঞ্চান্নগ্রাম। অন্যদিকে পলাতক, যুবক- রোহিত আগরওয়াল। পেশায় রোহিত একটি অ্যাপ পরিষেবা বাইক চালায় (ব্লিঙ্কিট)। তাঁর বাড়িও উত্তর পঞ্চান্নগ্রামে।

ঘটনার পর থেকে দুজনের কারুর খোঁজ মেলেনি। যুবতী সম্ভবত জলেই ডুবে আছে। অথবা উঠে অন্য কোথাও চলে গিয়েছে। যুবক ঘটনার পর স্কুটি ফেলে পলাতক। দুজনের বাড়ি উত্তর পঞ্চান্নগ্রাম। তথ্য: পুলিস সূত্রে।

রনিতার দিদি জানিয়েছেন, ৫ মাস আগে রানিতার বাবা তাঁর মেয়েকে স্কুটি কিনে দেন। রোহিত দীর্ঘদিন ধরে রনিতার বন্ধু। ৫ মাস ধরে স্কুটি শেখায়। পঞ্চান্ন গ্রাম থেকে রোহিত স্কুটি করে রানিতাকে এই এলাকায় নিয়ে আসে। তারপর এখানে এসে রনিতা স্কুটি চালিয়ে প্র্যাকটিস করে।

