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'বড় চক্র! টুলু মণ্ডল যা করেছে, মমতার সাপোর্ট ছাড়া হতে পারে না', বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী

Suvendu Adhikari:  'আগের সরকার একটা জেলা থেকে একটা আইটেমেই ১৫ হাজার কোটি টাকা লস করত। ২০২২ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নবান্নে বৈঠক করেছিলেন। আমাদের অভিমান ছিল। কিন্তু বলেছিলেন দেশ আগে'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 31, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:07 PM IST
'বড় চক্র! টুলু মণ্ডল যা করেছে, মমতার সাপোর্ট ছাড়া হতে পারে না', বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী
Image Credit: বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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