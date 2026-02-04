Mid-Air Scare: মাঝ আকাশে ভয়ংকর বিপত্তি! ইঞ্জিনে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন, কলকাতা বিমানবন্দরে...

Mid-Air Scare: মাঝ আকাশে ভয়ংকর বিপত্তি! ইঞ্জিনে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন, কলকাতা বিমানবন্দরে...
Flight Emergency Landing: ইঞ্জিনে আগুন দেখা দেওয়ায় কলকাতা বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করল তার্কিশ এয়ারলাইন্সের একটি যাত্রীবাহী বিমান। কাঠমান্ডু থেকে ইস্তানবুল যাওয়ার পথে কলকাতার আকাশে থাকাকালীন এই বিপত্তি ঘটে।
সৌমেন চক্রবর্তী: মাঝ আকাশে বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেল তার্কিশ এয়ারলাইন্সের একটি যাত্রীবাহী বিমান। ইঞ্জিনে আগুন দেখতে পাওয়ার পর বুধবার তড়িঘড়ি কলকাতা বিমানবন্দরে সেটিকে জরুরি অবতরণ করানো হয়। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন বিমানে থাকা যাত্রীরা।
বিমানবন্দর সূত্রে খবর, তার্কিশ এয়ারলাইন্সের ৭২৭ (TK 727) বিমানটি নেপালের কাঠমান্ডু থেকে তুরস্কের ইস্তানবুলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। বিমানটি যখন কলকাতার আকাশসীমায় ছিল, তখনই পাইলট লক্ষ্য করেন যে ইঞ্জিনের একটি অংশে আগুন জ্বলছে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পাইলট তৎক্ষণাৎ কলকাতা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের (ATC) সঙ্গে যোগাযোগ করেন।
কলকাতা এটিসি থেকে সবুজ সংকেত মেলার পরপরই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিমানটিকে রানওয়েতে নামিয়ে আনা হয়। বিমানবন্দরে আগে থেকেই দমকল ও জরুরি বিভাগ প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করার পর যাত্রীদের নামিয়ে আনা হয়। বর্তমানে বিমানটির মেরামতির কাজ চলছে এবং যাত্রীরা বিমানবন্দরেই অপেক্ষা করছেন। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই এই আগুন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
