Bonagon Locals: বিগ ব্রেকিং! শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে না, রুট বদলে গেল বনগাঁ লোকালের...

Bonagon Locals: বিগ ব্রেকিং! শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে না, রুট বদলে গেল বনগাঁ লোকালের...
Bonagon Locals: আপ বনঁগা লোকাল দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছাড়বে, আর ডাউন ট্রেনটিও আসবে দমদম ক্য়ান্টমেন্ট পর্যন্তই।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: রেলে নিত্য়যাত্রীদের জন্য বড় আপডেট। জোড়া বনগাঁ লোকালে রুটবদল! চলতি সপ্তাহে ২ দিন রাত ও ভোরের দুটি ট্রেন শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে না। আপ বনঁগা লোকাল দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছাড়বে, আর ডাউন ট্রেনটিও আসবে দমদম ক্য়ান্টমেন্ট পর্যন্তই। বিজ্ঞপ্তি জারি করল পূর্ব রেল।
আরও পড়ুন: Evening OPD in Govt Hospital: সরকারি হাসপাতালে এবার সন্ধেতেও OPD! রোগী দেখবেন ডাক্তার! জেনে নিন কবে-কোথায়?
পূর্ব রেলের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ, শিয়ালদহ ডিভিশনে মেরামতির কাজ চলছে। সেকারণেই লোকো-১ লাইনে ২ দিনের জন্য পাওয়া ব্লক নেওয়া প্রয়োজন। ফলে আগামীকাল, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে দুটি বনগাঁ লোকালে যাত্রী। একটি ট্রেন শিয়ালদহ থেকে বনগাঁ যাওয়ার, আরেকটি বনগাঁ থেকে শিয়ালদহ আসার। শনিবার থেকে ফের স্বাভাবিক হয়ে যাবে পরিষেবা।
এখন শিয়ালদহ-বনগাঁ রুটে দিনভর ট্রেন চলে। কোনটা আপ, তো আবার কোনটা ডাউন। রেল জানিয়েছে, রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে বনগাঁ থেকে একটি গ্য়ালোপিল লোকাল ছাড়ে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সেই ট্রেনটি দমদম ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত আসবে। পরেরদিন অর্থাত্ শুক্রবার শিয়ালদহ থেকে নয়, ভোরে ৪ টে বেজে ৫৫ মিনিটের বনগাঁ লোকালটি ছাড়বে দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে।
এদিকে দূরপাল্লা ট্রেনে রাতের দিকে যাঁরা হাওড়া পৌঁছন, তাঁরা আবার শিয়ালদহে এসে ভোরে ৪ টে বেজে ৫৫ মিনিটের বনগাঁ লোকালটি ধরেন। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ওই ট্রেন ধরতে পারবেন না তাঁরা। সেক্ষেত্রে শিয়ালদহ থেকে বনগাঁ যাওয়ার পরের ট্রেনটি ছাড়ছে আরও ১ ঘণ্টা পর, ৫টা বেজে ৫৫ মিনিটে। রাতে ট্রেনে শিয়ালদহ আসার ট্রেনে যাত্রীরা অবশ্য় দমদম ক্যান্টমেন্টে নেমে অন্য ট্রেনে গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারবেন।
আরও পড়ুন: Acid Surviver: সুরের আবহে লড়াইয়ের জয়গান! অ্যাসিড সারভাইভারদের পাশে শুভমিতা ও সারস্বত শিল্পীচক্র
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)