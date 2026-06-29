/বাতিল ৭৮ সম্প্রদায়! বিধানসভায় পাস দুটি ওবিসি বিল, চাকরি-উচ্চশিক্ষায় সংরক্ষণে যুগান্তকারী পরিবর্তন? কী রয়েছে নয়া বিলে?

মৌমিতা চক্রবর্তী: বিধানসভায় পাস হয়ে গেল দুটি ওবিসি সংরক্ষণ সংশোধনী বিল। এই দুটি সংশোধনী বিলের মাধ্যমে ওবিসি সংরক্ষণ নীতিতে আমূল পরিবর্তন আনতে চলেছে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণমন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ বিধানসভায় এদিন বিল দুটি পেশ করেন। দুটি বিল যথাক্রমে- দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস (আদার দ্যান এসসি অ্যান্ড এসটি) রিজারভেভেশন অফ ভ্যাকেন্সিস ইন সার্ভিসেস অ্যান্ড পোস্ট্স (অ্যামেন্ডমেন্ট বিল), ২০২৬ এবং দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬। বিলের পক্ষে পড়ে ১৮৬টি ভোট। আর বিপক্ষে ১৭টি ভোট। ৬ জন বিধায়ক ভোটদান থেকে বিরত থাকেন। আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী এই ওবিসি সংশোধনী বিলের তীব্র বিরোধিতা করে ভোটাভুটির দাবি জানান। স্পিকার রথীন্দ্র বসু তা মঞ্জুর করেন। ভোটাভুটিতে পাস হয়ে যায় বিল।
কী রয়েছে বিলে
নয়া বিলে ওবিসি 'এ' ক্যাটেগরিভুক্ত ৬৫টি সম্প্রদায়ের কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। তবে বড়সড় পরিবর্তন করা হয়েছে ওবিসি 'বি' ক্যাটেগরিতে। পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের আমলে যুক্ত হওয়া ৭৮টি সম্প্রদায়ের তালিকা সম্বলিত 'তফশিল এক' বাতিল করা হয়েছে এই সংশোধনী বিলের মাধ্যমে। ওবিসি-র আওতায় হিন্দুদের নানা গোষ্ঠীকে বঞ্চিত করে মুসলিমদের কেন ‘বাড়তি সুবিধা’ দেওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্ন আগেই তুলেছিল বিজেপি। এবার বিল পাস করে ওই তালিকার আইনি স্বীকৃতি বাতিল করার পথে সরকার। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিল পাসের ফলে রাজ্যে, বিশেষ করে সরকারি চাকরি এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ওবিসি সংরক্ষণ পদ্ধতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটবে।
১৯৯৩ সালের আইনে সংশোধন এনে অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনের কার্যকারিতা আরও স্পষ্ট ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই এই বিল আনা হয়েছে। বিলের প্রধান বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে, কমিশনের সদস্য-সচিব পদে যোগ্যতার পরিবর্তন। বর্তমান আইনে সদস্য-সচিব হিসেবে ‘সেক্রেটারি’ পদমর্যাদার আধিকারিকের কথা বলা ছিল। সংশোধনীতে তা বদলে ‘জয়েন্ট সেক্রেটারি বা তার ঊর্ধ্বতন’ পদমর্যাদার আধিকারিককে নিয়োগের সুযোগ রাখা হয়েছে। কমিশনের সদস্যদের মেয়াদ নির্ধারণ- কমিশনের প্রত্যেক সদস্য দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে তিন বছরের জন্য পদে থাকবেন। তবে রাজ্য সরকারের কর্মরত সদস্য-সচিবের ক্ষেত্রে তাঁর মেয়াদ রাজ্য সরকার নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারণ করতে পারবে।
কমিশনের ক্ষমতা ও দায়িত্ব আরও স্পষ্ট করা হয়েছে। কোনও শ্রেণিকে অনগ্রসর শ্রেণির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন কমিশন পরীক্ষা করবে। কমিশন প্রয়োজন মনে করলে সেই বিষয়ে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেবে। অনগ্রসর শ্রেণির তালিকায় অতিরিক্ত অন্তর্ভুক্তি (over-inclusion) বা অন্তর্ভুক্ত না হওয়া (under-inclusion) সংক্রান্ত নাগরিকদের অভিযোগও কমিশন শুনবে। কমিশনের সুপারিশের গুরুত্বও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংশোধনী অনুযায়ী কমিশনের দেওয়া পরামর্শ বা সুপারিশ সাধারণত রাজ্য সরকারের কাছে বাধ্যতামূলক বলে গণ্য হবে।
নয়া বিল আনার কারণ
সরকারের বক্তব্য, অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনের কার্যকরী ভূমিকা নিশ্চিত করতেই এই সংশোধনী আনা হচ্ছে। কমিশনের কাজের পরিধি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া আরও স্পষ্ট করার লক্ষ্য রয়েছে। পাশাপাশি, দ্বিতীয় আইনে সংশোধনী এনে ওবিসি তালিকায় কোনও গোষ্ঠীর নাম বেশি বা কম অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে তা নিয়ে নাগরিকদের আপত্তি জানানোর সুযোগ দেওয়া হচ্ছে অনগ্রসর কমিশনে। বিল কার্যকর করতে অতিরিক্ত আর্থিক ব্যয়ের প্রয়োজন হবে না বলেও ‘স্টেটমেন্ট অব অবজেক্টস অ্যান্ড রিজনস’-এ উল্লেখ করা হয়েছে।
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