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বাতিল ৭৮ সম্প্রদায়! বিধানসভায় পাস দুটি ওবিসি বিল, চাকরি-উচ্চশিক্ষায় সংরক্ষণে যুগান্তকারী পরিবর্তন? কী রয়েছে নয়া বিলে?

OBC amendment bills: বিলের পক্ষে পড়ে ১৮৬টি ভোট। আর বিপক্ষে ১৭টি ভোট। ৬ জন বিধায়ক ভোটদান থেকে বিরত থাকেন। ওবিসি-র আওতায় হিন্দুদের নানা গোষ্ঠীকে বঞ্চিত করে মুসলিমদের কেন ‘বাড়তি সুবিধা’ দেওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্ন আগেই তুলেছিল বিজেপি। এবার ক্ষমতায় এসে বিল পাস করে ওই তালিকার আইনি স্বীকৃতি বাতিল করার পথে সরকার। মোট ৫টি বিষয় রয়েছে বিলে।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jun 29, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:52 PM IST
বাতিল ৭৮ সম্প্রদায়! বিধানসভায় পাস দুটি ওবিসি বিল, চাকরি-উচ্চশিক্ষায় সংরক্ষণে যুগান্তকারী পরিবর্তন? কী রয়েছে নয়া বিলে?
Image Credit: ওবিসি সংরক্ষণ সংশোধনী বিল পাস বিধানসভায়Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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