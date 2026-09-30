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'রেপটা যদি হত, আর কেউ বাঁচাতে পারত না', উবের পার্সেলে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তরুণীর

'রেপটা যদি হত, আর কেউ বাঁচাতে পারত না'। উবের পার্সেল বুক করে এবার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা মুখে পড়তে হল শহরের পরিচিত সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লিয়েশার অর্পিতা অনি বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিয়ো পোস্ট করে গোটা ঘটনাটি জানিয়েছেন তিনি নিজেই। অভিযোগ দায়ের করেছেন বাগুইআটি থানায়।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 30, 2026, 11:23 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 11:23 PM IST
'রেপটা যদি হত, আর কেউ বাঁচাতে পারত না', উবের পার্সেলে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তরুণীর
Image Credit: উবের পার্সেলে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তরুণীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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