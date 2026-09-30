'রেপটা যদি হত, আর কেউ বাঁচাতে পারত না', উবের পার্সেলে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তরুণীর

বিক্রম দাস: 'রেপটা যদি হত, আর কেউ বাঁচাতে পারত না'। উবের পার্সেল বুক করে এবার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা মুখে পড়তে হল শহরের পরিচিত সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লিয়েশার অর্পিতা অনি বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিয়ো পোস্ট করে গোটা ঘটনাটি জানিয়েছেন তিনি নিজেই। অভিযোগ দায়ের করেছেন বাগুইআটি থানায়।
স্রেফ ক্য়াব নয়, উবের অ্যাপে পার্সেল পরিষেবাও পাওয়া যায়। অর্থাত্ কোথাও কিছু পাঠানো বা কোথাও থেকে কিছু আনানোর থাকলেও,উবেরে সাহায্য নিতে পারেন। নির্দিষ্ট ঠিকানায় যেমন জিনিস পৌঁছে দেন ডেলিভারি বয়রা, তেমনি বাড়িতে এনেও দেয়।
অর্পিতা জানিয়েছেন, 'আমি একটা ওবের পার্সেল বুক করেছিলাম। ওবের অ্যাপ থেকে, সাধারণত পোর্টার করি। পোর্টার পাচ্ছিলাম না বলে উবের করতে হয়েছে। ছেলেটির নাম সইফুল। বাড়িতে আসে। বুঝতে পারে যে আমি একা রয়েছি'। অভিযোগ, 'দরজা পুরোপুরি খুলিওনি। ধাক্কা মেরে বাড়ির ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে। গায়ের যত জোর আছে লাগিয়ে দরজাকে বন্ধ করেছি। লক করেছি। তারপর সাহায্য় বন্ধুদের ফোন করি। তার আগে সিড়িতে দাঁড়িয়ে অনবরত হুমকি দিয়ে যায়। এক্সট্রা টাকা না দিলে পার্সেল নিয়ে চলে যাব। পার্সেল তো দেবই না, দেখে নেব আপনি কী করতে পারে। আমিও বলেছি পুলিস ডাকব। যা করার করে নিন, দেখে নেব। দরজা বন্ধ করার লাগাতার হুমকি দিয়ে গিয়েছে। গেটে দাঁড়িয়ে বেল মেরে গিয়েছে, চেঁচামিচি করে গিয়েছে'।
অর্পিতার দাবি, 'সমাজের পরিস্থিতি সবাই জানেন, যদি বাড়িতে ঢুকত, আমি তখন একা ছিলাম, রেপটা যদি হত, আর কেউ বাঁচাতে পারত না। আমার চোদ্দ গুষ্ঠির ভাগ্য ভাল, আমি সাধনা করি, মার কালীর হাত মাথায় রয়েছে। উবের অভিযোগ নেয়নি। অনেকবার চেষ্টা করেছি'।
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