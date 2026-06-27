'UCC চালু থেকে অনুপ্রবেশকারীদের হঠানো, প্রতিটি দুর্নীতির হিসাব হবে!', কড়া বার্তা মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তৃণমূল এখন অতীত, ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি সরকার। আর এই নতুন সরকারের মন্ত্রী হিসেবে নিজের স্বভাবসিদ্ধ কড়া মেজাজেই ধরা দিলেন দিলীপ ঘোষ। বৈদিক ভিলেজে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে মুখ খোলেন তিনি। অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রয়োজনীয়তা, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া পদক্ষেপ, পুরসভার দুর্নীতি দমন এবং রাজ্যের নতুন শিল্প সম্ভাবনা—প্রতিটি বিষয়েই মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ এদিন কথা বলেন।
রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি
সমাজের বিশৃঙ্খলা রুখতে এবং ডেমোগ্রাফি বা জনসংখ্যার ভারসাম্য বজায় রাখতে এই আইন অত্যন্ত জরুরি। দেশের অন্যান্য রাজ্যে এই আইন আগেই আনা হয়েছে। এ রাজ্যেও চক্রান্ত করে জনসংখ্যার বিন্যাস পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। সরকারি জমি ও খাল-বিল দখল করে যে 'ল্যান্ড জিহাদ' চালানো হচ্ছে, তা বন্ধ করতে অবিলম্বে আইন এনে কড়া পদক্ষেপ করা উচিত।
হিন্দু সমাজ ও অনুপ্রবেশ সমস্যা
বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দু সমাজের সুরক্ষায় একটি শক্তিশালী রক্ষাকবচ প্রয়োজন। ওপার বাংলা থেকে কোটি কোটি মানুষ অবৈধভাবে এ দেশে ঢুকে সাধারণ মানুষের জমি-জায়গা ও সরকারি সুযোগ-সুবিধা দখল করে বসে আছে। বিজেপি সরকারের আমলে এই অনুপ্রবেশ আর কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।
পুরসভায় ‘কালী’র দাপট ও দুর্নীতি দমন
বিগত দিনে পুরসভাগুলিতে পর্দার আড়ালে থেকে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি বকলমে কাউন্সিলর সেজে লুটপাট ও বেআইনি কাজকর্ম চালিয়েছে। সাধারণ মানুষ তখন ভয়ে চুপ ছিল এবং পুলিস সব জেনেও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। তবে এখন দিন বদলেছে, আমাদের সরকারের আমলে এই অপরাধীদের বিরুদ্ধে জোর কদমে অ্যাকশন শুরু হয়েছে।
বেআইনি নির্মাণ রুখতে পুরসভার নজরদারি
বেআইনি নির্মাণ ভাঙার বা দেখার কাজ শুধু কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এই কড়া নজরদারি চালাতে হবে। নিউ টাউনের মতো এলাকায় একই জমি তিনবার করে বিক্রি করার মতো বড় জালিয়াতি হয়েছে। এই ধরনের সমস্ত দুর্নীতির শিকড় এবার উপড়ে ফেলা হবে।
পিয়ারলেসের ক্যান্সার হাসপাতাল ও রাজ্যের শিল্প জোয়ার
বাম আমলের ‘চলছে না, চলবে না’ আন্দোলনের কারণে এ রাজ্যে শিল্পের যে পরিবেশ নষ্ট হয়েছিল, তা এখন অতীত। আমাদের নতুন সরকারের আমলে বিনিয়োগকারীরা আবার বাংলায় বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত বোধ করছেন এবং পরিবেশ অনুকূল দেখছেন। পুজোর মধ্যেই নতুন হাসপাতালের MoU স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে এবং এই বছরেই রাজ্যে বড়সড় বিনিয়োগ আসতে চলেছে।
২১ জুলাইয়ের সমাবেশ ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৫ বছর ধরে রাজ্য শাসনের নামে শুধু আন্দোলন আর সমাবেশই করে গেছেন, মানুষের জন্য ইতিবাচক কিছুই করতে পারেননি। ১৫ বছর ধরে বাংলার মানুষকে কেবল হতাশাই উপহার দিয়েছেন উনি। এখন ক্ষমতা হারিয়ে ওনার আর কোনো কাজ নেই, তাই ধর্মতলায় পাঁচ জন লোক নিয়েই আন্দোলন করতে থাকুন।
শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসা প্রসঙ্গ
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মাঠে নেমে মানুষের জন্য কাজ করছেন, তাই সকলেই তাঁর কাজের প্রশংসা করছেন। রাজনীতিতে বা সরকারে ভালো কাজের যেমন প্রশংসা হওয়া উচিত, তেমনই কোনো ভুলত্রুটি বা সমালোচনা থাকলে সেটাও নির্দ্বিধায় করা যাবে, এতে কোনো অসুবিধা নেই।
তারাতলা কাণ্ডে ববি হাকিম ও শামস ইকবাল
তারাতলার মতো এত বড় গাফিলতি বা দুর্নীতির দায় কোনো একক ব্যক্তির হতে পারে না। এর পিছনে যে বা যারাই জড়িত থাকুক না কেন, পার কেউ পাবে না। তদন্তের মাধ্যমে এর পিছনে থাকা সমস্ত প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম একে একে সামনে আসবেই।
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