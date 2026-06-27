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'UCC চালু থেকে অনুপ্রবেশকারীদের হঠানো, প্রতিটি দুর্নীতির হিসাব হবে!', কড়া বার্তা মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের

Dilip Ghosh: পুরসভার বেআইনি নির্মাণ ও বিগত জমানার বকলমে চলা দুর্নীতি দমনে প্রশাসন এখন সক্রিয়। তবে বাম আমলের বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে বিজেপি সরকারের আমলে রাজ্যে নতুন শিল্প ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এদিন নানা ইস্যুতে কথা বলেন দিলীপ ঘোষ। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 27, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:27 AM IST
'UCC চালু থেকে অনুপ্রবেশকারীদের হঠানো, প্রতিটি দুর্নীতির হিসাব হবে!', কড়া বার্তা মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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