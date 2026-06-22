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'নিজের পাওয়ার মিস ইউজ করেছেন নাকি'! হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী

ইউনেস্কোর নাম ভাঙিয়ে 'দুর্গাপুজো ব্যবসা'!   হাইকোর্টে এবার প্রশ্নের মুখে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 22, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:13 PM IST
'নিজের পাওয়ার মিস ইউজ করেছেন নাকি'! হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী
Image Credit: হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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