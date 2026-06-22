'নিজের পাওয়ার মিস ইউজ করেছেন নাকি'! হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী

অর্ণবাংশু নিয়োগী: ইউনেস্কোর নাম ভাঙিয়ে 'দুর্গাপুজো ব্যবসা'! 'কি ভাবে এরা পুজোর এক্সেস পেয়ে গেল? নিজের পাওয়ার মিস ইউজ করেছেন নাকি'! হাইকোর্টে এবার প্রশ্নের মুখে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। ৪ জুলাইয়ের মধ্যে রাজ্যকে তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল রাজ্যেকে।
গুরুতর অভিযোগ। কলকাতার ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে আর্থিক জালিয়াতি, তোলাবাজি এবং সাধারণ মানুষকে প্রতারণা! প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে বউবাজার থানা এবং পুলিস কমিশনারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বমঞ্চে দুর্গাপুজোর প্রচারক তথা বিশিষ্ট ট্রাভেল কনসালটেন্ট জয়দীপ মুখোপাধ্যায়।
গ্রেফতারি এড়াতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ইন্দ্রনীল। সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও। আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে মামলা দায়ের করেছেন তাঁরা। এদিন শুনানিতে বিচারপতি জানতে চান, 'কি ভাবে এরা পুজোর এক্সেস পেয়ে গেল? নিজের পাওয়ার মিস ইউজ করেছেন নাকি!কত টাকার সংগ্রহ হয়েছে'?
রাজ্য় সরকারের আইনজীবী কল্লোল মণ্ডল বলেন, 'আমার তদন্ত করছি। ডোনার পাস ইস্যু করেও টাকা নেওয়া হয়'। বিচারপতির মন্তব্য, 'ডোনার পাস ইস্যু করা মানেই তো শর্ত ভেঙে কমার্শিয়াল ব্যবহার করা। আবার টাকা নেওয়া সেখান থেকে'! অভিযোগকারীর আইনজীবীর সওয়াল, 'পাসের নামে টাকা দুর্নীতি হয়েছে। ইউপিআইয়ের মাধ্যমে টাকা নেওয়া হয়েছে'।
আসল ঘটনাটি কী?
অভিযোগকারীর দাবি, ২০২১ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর (UNESCO) 'আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য'-এর তালিকায় স্থান পাওয়ার পর থেকেই এই জালিয়াতির জাল বোনা শুরু হয়। ২০২২ সালের জুন মাসে অভিযুক্তরা 'মহানির্বাণ রোড মাস আর্ট সোসাইটি' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। এরপর থেকেই এই সংস্থাটি নিজেদের ইউনেস্কোর 'অফিসিয়াল পার্টনার' বা সরকারি সহযোগী হিসেবে দাবি করতে শুরু করে, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন।
৪,০০০ টাকার টিকিটে 'প্রিভিউ শো'-এর নামে জালিয়াতি
জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ, তৎকালীন পর্যটন ও সংস্কৃতি দফতরের প্রচ্ছন্ন মদতে এই চক্রটি সাধারণ মানুষের ওপর একপ্রকার তোলাবাজি শুরু করে। হাজরা রোডে অফিসযুক্ত 'মাস আর্ট' নামে এই সংস্থার অন্যতম কর্ণধার আবার উত্তর কলকাতার টালা পার্কের একটি বিখ্যাত পুজোর প্রধান। এই সংস্থাটি বেআইনি ও বিভ্রান্তিকর ভাবে ইউনেস্কো এবং মাস আর্টের লোগো ব্যবহার করে বেশ কয়েক বছর ধরে পুজোর নামে ব্যবসা চালিয়ে গিয়েছে।
অভিযুক্তরা নিজেদের ঘনিষ্ঠ শহরের ২৪টি বাছাই করা প্রথম সারির পুজোমণ্ডপে মূল উৎসবের আগেই ঠাকুর দেখার (Preview Show) ব্যবস্থা করে। এর জন্য দর্শকদের কাছ থেকে মাথাপিছু ৪,০০০ টাকা মূল্যের 'প্রিভিলেজড প্রি পুজো এনট্রি' টিকিট বিক্রি করা হয়। টিকিট বিক্রির সময় সাধারণ মানুষ ও বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থাগুলোকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, এই শো-গুলিতে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি দল-সহ একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন।
কিন্তু বাস্তবে ইউনেস্কোর কোনও দলই কোনওদিন ওই মণ্ডপগুলোতে আসেনি। এই বিপুল অঙ্কের অসাধু লেনদেনের সঙ্গে সরাসরি প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর স্ত্রী জড়িত বলে অভিযোগ। পুজোর টিকিট বিক্রির নাম করে কোনও বছর ৪ কোটি, আবার কোনও বছর ৫ কোটি টাকা মার্কেট থেকে তোলা হয়েছে।
গায়েব কোটি কোটি টাকার অনুদান!
কেবল টিকিটই নয়, ২০২৫ সালে এই সংস্থাটি মোটা অঙ্কের 'ডোনার পাস' বা অনুদান পাসের মাধ্যমেও বিপুল টাকা তোলে। সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছিল, এই অনুদানের টাকা পুজো কমিটিগুলোর মাধ্যমে গরিব পটশিল্পী ও কারিগরদের পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া হবে। কিন্তু অভিযোগ, আজ পর্যন্ত এই সংস্থা কোনও আর্থিক অডিট, হিসাব বা রসিদ সাধারণের সামনে আনেনি, যার ফলে এই কোটি কোটি টাকা কোথায় গেল তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠছে।
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