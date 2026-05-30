/Swachh App in Bnegal: ছবি তুলে আপলোড করলেই পুরসভা সাফ করে দেবে জঞ্জাল, রাজ্যের কোন কোনও পুরসভা পাবে এই পরিষেবা?

Swachh App in Bnegal:
কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: রাজ্য চালু হল 'স্বচ্ছ অ্যাপ'। কোথায় জঞ্জাল জমা হয়ে রয়েছে, কোথায় তা সাফ হচ্ছে না, তার ছবি তুলে আপলোড করা যাবে এই অ্যাপে। আর সেই ছবি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাজে নেমে পড়বেন পুরসভার কর্মীরা। পরে সাফ হওয়ার সেই ছবি আপালোড হয়ে যাবে অ্যাপে। অ্যাপের উদ্বোধান করে এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহললাল খট্টর।
কেন্দ্রীয় হাউজিং অ্যান্ড আরবান ডেভলপমেন্ট ও শক্তি মন্ত্রী মনোহললাল খট্টর বলেন, শহরের ছবি ভালো হলে দেশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হয়। হংকং, দুবাই, নিউ ইয়র্কের মতো শহরের পরিচিতি তাদের ম্যানেজমেন্টের জন্য। আমাদের দেশে বর্তমানে ৫ হাজারের বেশি শহর রয়েছে। ওইসব শহরের নাগরিক সুবিধে বাড়ানোর জন্য আমাদের ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। এগুলি ডে টু ডে অ্যাকটিভিটি। কিন্তু যতই কাজ করি আমাদের একটি খামতি থেকে যায়। এই সমস্যা মেটানোর জন্য আমাদের চাই সাধারণ মানুষের সহযোগিতা। শহরের স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য মানুষের নজর রাখা জরুরি। তার জন্যই এই 'স্বচ্ছ অ্যাপ' লঞ্চ করা হল। যেখানেই জঞ্জাল দেখবেন ফোটো তুলুন এবং ওই অ্যাপে আপলোড করুন। সঙ্গে সঙ্গেই ওই ছবি স্থানীয় মিউনিশিপ্যালিটিতে চলে যাবে। সঙ্গে সঙ্গেই ওই মিউনিশিপ্য়ালিটি কাজ শুরু করে দেবে। এগারো বছর আগে প্রধানমন্ত্রী ভেবেছিলেন ঘরে ঘরে টয়লেট তৈরি করতে হবে। এলাকা স্বচ্ছ রাখতে হবে।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ওই অনুষ্ঠানে বলেন, 'স্বচ্ছ অ্যাপ' সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন রাজ্য়ের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। এর থেকে কতটা আমরা লাভবান হব তা মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের যে ১০টি পৌর কর্পোরেশন এই কর্মসূচিতে সুবিধে পাবে সেগুলি হল আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, দুর্গাপুর মিউনিশিপ্যাল কর্পোরেশন, বসিরহাট মিউনিশিপ্য়ালিটি, পুজালি মিউনিশিপ্যালিটি, তুফানগঞ্জ মিউনিশিপ্যালিটি, কাঁথি মিউনিশিপ্যালিটি, কৃষ্ণনগর মিউিনিশিপ্যালিটি, নলহাটি মিউনিশিপ্য়ালিটি, বৈদ্যবাটি মিউনিশিপ্যালিটি ও মধ্য়মগ্রাম মিউনিশিপ্যালিটি। রাজ্যের মানুষকে আশ্বস্ত করতে চাই, আমাদের যে ১২০টির বেশি ইউএলবি রয়েছে সেখানে ধীরে ধীরে স্বচ্ছতার যে অ্যাপ রয়েছে তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আমার পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব নিয়েছিলাম। তার পর প্রথম যে ফোনটি সিএমের কাছে এসেছিল সেখানে আমাকে বলা হয়েছিল এবার বাংলাকে খাড়া করতে হবে। এর জন্য সেই মন্ত্রীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। জল জীবন মিশন চুক্তি করেছি ৩৯০০০ কোটি টাকার। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী নড্ডাজির সঙ্গে ন্যাশনাল হেলথ মিশন ও আয়ুষ্মান ভারত নিয়ে কথা হয়েছে। সেখানেও এনএইচএম এর অধীনে ২১০৩ কোটি ও আয়ুষ্মান ভারতে ৯৭৬ কোটি টাকা স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজ্যের জন্য দিয়েছেন। কিন্তু সামানাসামনি যে মন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত হল, যিনি স্বচ্ছ ভারত অ্যাপ লঞ্চ করলেন তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেছেন রাজ্যে বিদ্যুত্ ক্ষেত্রে কী কী করা যায়। বাংলাকে ফের খাড়া করতে কী কী সাহায্য় করা যায়া তা বলেছেন। বাংলায় যে পরিমাণ বিকাশ হওয়ার কথা তা হয়নি। একসময় বাংলা এগিয়েছিল, এখন তা পিছিয়ে গিয়েছে। এই বাংলা কালচারাল ক্যাপিটাল। এখানে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। সেই কাজ আমাদের করতে হবে।
