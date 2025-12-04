Upper Primary Recruitment Big Update: 'বৈধ নয়, বাতিল ১৬০০ শূন্যপদ, কোনও নিয়োগ নয়!' হাইকোর্টের কড়া নির্দেশ... উচ্চ-প্রাথমিকে বিগ আপডেট...

Upper Primary Recruitment Big Update: 'বৈধ নয়, বাতিল ১৬০০ শূন্যপদ, কোনও নিয়োগ নয়!' হাইকোর্টের কড়া নির্দেশ... উচ্চ-প্রাথমিকে বিগ আপডেট...
Upper Primary Recruitment super numeric post order: বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর তির্যক মন্তব্য,'এ যেন মৃত প্যানেলকে ইনজেকশন দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করা হয়েছে।'
অর্ণবাংশু নিয়োগী: প্রাথমিকে স্বস্তি মিললেও, উচ্চ প্রাথমিকে অস্বস্তি রাজ্যের (Upper Primary Recruitment Big Update)। সুপারনিউমেরিক পোস্ট (super numeric post) মামলায় কড়া নির্দেশ আদালতের। উচ্চ প্রাথমিকে অতিরিক্ত শূন্যপদ মামলা। রাজ্যের তৈরি অতিরিক্ত ১৬০০ শূন্যপদ বাতিল করল কলকাতা হাইকোর্ট (Kolkata High Court)। ২০২২ সালে তৈরি করা অতিরিক্ত শূন্যপদ বাতিল করল আদালত। কর্মশিক্ষা এবং শারীরশিক্ষার অতিরিক্ত ১৬০০ শূন্যপদ বাতিল করলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। একইসঙ্গে ওই পদে কোনও নিয়োগ নয় (no recruitment)। স্পষ্ট জানিয়ে দিল আদালত।
আদালতের কড়া পর্যবেক্ষণ, ২০১৯ সালে প্যানেলের মেয়াদ (Upper Primary Recruitment) উত্তীর্ণ হওয়ার পর তৈরি করা হয়েছে অতিরিক্ত শূন্যপদ (super numeric post) । তাই বৈধ নয় এই শূন্যপদগুলি। অতিরিক্ত শূন্যপদে নিয়োগ করতে হলে নতুন করে শূন্যপদ ঘোষণা করে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করতে হয়। কিন্তু রাজ্য যদি তার Executive Power(নির্বাহী ক্ষমতা) ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে, তাহলে আদালত সেটা খতিয়ে দেখতেই পারে। কারও অধিকার খর্ব করার জন্য রাজ্য তার Executive Power(নির্বাহী ক্ষমতা) ব্যবহার করতে পারে না। এমনটাই মত আদালতের। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর তির্যক মন্তব্য,'এ যেন মৃত প্যানেলকে ইনজেকশন দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করা হয়েছে।'
প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা হয় বলে অভিযোগ। কর্মশিক্ষার জন্য ৭৫০ টি এবং শারীরশিক্ষার জন্য ৮৫০ টি অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতির অভিযোগে মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই এদিন নিয়োগে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু।
আদালতের এদিনের নির্দেশের প্রেক্ষিতে আইনজীবী আশিষ চৌধুরী বলেন, এই সুপারনিউমেরিক পোস্ট পুরোটাই তৈরি হয়েছিল প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর। তাই এই নিয়োগ বৈধ নয়। আর এভাবে সুপারনিউমেরিক পোস্ট তৈরি করা যায় না। অন্যদিকে ফিরদৌস শামিম বলেন, আজকের এই নির্দেশের পর গোটা ক্যাবিনেটের পদত্যাগ করা উচিত। কারণ গোটা ক্যাবিনেট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আর এভাবে নিয়োগ আইনসম্মত নয়।
