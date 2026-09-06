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উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষ; বিশেষ কভার ডাক বিভাগের, GPO-তে সাবিত্রী-মাধবী-ঋতুপর্ণা

উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষে বিশেষ কভার প্রকাশ করল ভারতীয় ডাক বিভাগ। GPO-র অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন সাবিত্রী-মাধবী-ঋতুপর্ণা। 

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 06, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 05:08 PM IST
উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষ; বিশেষ কভার ডাক বিভাগের, GPO-তে সাবিত্রী-মাধবী-ঋতুপর্ণা
Image Credit: উত্তম মুহূর্ত

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষ; বিশেষ কভার ডাক বিভাগের, GPO-তে সাবিত্রী-মাধবী-ঋতুপর্ণা
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