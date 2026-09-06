/উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষ; বিশেষ কভার ডাক বিভাগের, GPO-তে সাবিত্রী-মাধবী-ঋতুপর্ণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে থিজম গ্রুপের উদ্যোগে ভারতীয় ডাক বিভাগ প্রকাশ করল বিশেষ কভার। কলকাতার জিপিও-তে কভার প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন থিজম গ্রুপ পার্থ সাহা, ঋতম সাহা, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, ঋজু গঙ্গোপাধ্য়ায়, সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পোস্ট মাস্টার জেনারেল ও সাউথ বেঙ্গল রিজিয়ন।
অনুষ্ঠানে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'উত্তমবাবুকে আমি মহাপুরুষ মনে করি। উনি আমাদের মধ্যেই রয়েছেন। তাঁদের মতো শিল্পীদের মৃত্যু হয় না। আমদের চারপাশে হাওয়ায়, আমাদের মনে মিশে আছেন উত্তমবাবু।' মাধবী মুখোপাধ্যায় বললেন, 'মানুষ উত্তম কুমারের তুলনা হয় না। বিভিন্ন কলাকুশলীদের সাহায্য করতেন উনি। শিল্পী সংসদ তৈরি করেছিলেন। অসাধারণ মানুষ, অসাধারণ অভিনেতা ছিলেন উত্তমবাবু।' ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত জানান তাঁর ভালোলাগার উত্তম কুমারের ছবির কথা। 'সপ্তপদী' ও 'শঙ্খবেলা'য় অভিনয়ের সুযোগ পেলে তাঁর ভালোলাগত।
থিজম গ্রুপের ঋতম সাহা উপস্থিত অতিথিদের ও ভারতীয় ডাক বিভাগকে কৃতজ্ঞতা জানান এই বিশেষ কভার প্রকাশ করার জন্য। সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অনুষ্ঠানটাকে সুন্দর ভাবে সঞ্চালনা করেন। পরিশেষে ঋতুপর্ণা এক কলি গান গেয়ে শোনান-'কে প্রথম কাছে এসেছি'। একশো বছর পূর্ণ করেও উত্তম কুমারের জনপ্রিয়তা যেন বেড়েই চলেছে। তিনি আজও অদ্বিতীয়। একটা অভিনয়ের জীবনে নানা রকমের চরিত্রে কাজ, পাশাপাশি ছবিতে সুর দিয়েছেন, ছবি পরিচালনা করেছেন, দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্য করতে বানিয়েছেন শিল্পী সংসদ। ভিড়ে ঠাসা জিপিও সাক্ষী থাকল এই বিশেষ মুহূর্তের।
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