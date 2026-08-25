'জাতীয় নিরাপত্তাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার', ৬ লক্ষ্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিজেপি সরকারের একশো দিন। কোন পথে এগোবে বাংলা? Zee 24 Ghanta মেগা কনক্লেভে সরকারে ৬ লক্ষ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
জাতীয় নিরাপত্তাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে সংবিধান প্রণয় ও কার্যকর হয়েছিল, সেদিন তাঁরা ঠিক করে দিয়েছিলেন জাতীয় সরকার কী করবে? প্রাদেশিক সরকার কী করবে? দেশের নিরাপত্তা নিয়ে জাতীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেব। রাজ্য সরকার কিছু করার নেই। আবার কিছু দায়িত্ব রয়েছে, যা কেন্দ্র ও রাজ্য মিলে করবে। যেমন, শিক্ষা। মাথা রাখতে হবে, আমরা যে সংবিধান মেনে চলি। কখনই সাংবিধানিক ব্যবস্থা বাইরে না যাই। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও আপস নয়। জাতীয় স্বার্থকে সামনে রেখেই রাজ্যের নীতি ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
সংবিধান মেনে সরকারের দায়িত্ব পালন
মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, ভারতের সংবিধান সরকার যে দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, তা যথাযথাভাবে পালন করা হবে। প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাংবিধানিক নিয়মকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।
সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পে অংশগ্রহণ
বদলের বাংলায় ইতিমধ্যেই 'আয়ুষ্মান ভারত', 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'-র মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, 'কেন্দ্রের সব প্রকল্পেই বাংলা অংশ নেবে'। বলেন, 'কেন্দ্রের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি থেকে বাংলায় যাতে বঞ্চিত না হয়, সেদিকে নজর দেওয়া হবে। বাংলায় সাধারণ মানুষের কাছে কেন্দ্রে প্রকল্গের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে'।
জনকল্যাণ
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি এবং দরিদ্র ও প্রয়োজনীয় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। সরকারের লক্ষ্য থাকবে, সরকারি সুবিধা যেন প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছয়'।
তিন স্তরে কর্মসংস্থান
কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রেও বড় পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পের গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে ষষ্ঠ লক্ষ্য হিসেবে *শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি* করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্যে নতুন শিল্প আনা, বিনিয়োগ বাড়ানো এবং শিল্প সংস্থাগুলির জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করাই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য বলে জানানো হয়েছে'।
এক নজরে সরকারের ৬ লক্ষ্য
জাতীয় নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব
সংবিধান মেনে দায়িত্ব পালন
কেন্দ্রীয় সব প্রকল্পে বাংলার অংশগ্রহণ
জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিতে জোর
তিন স্তরে কর্মসংস্থান তৈরি
শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা
এই ছয় লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রাজ্যের প্রশাসন ও উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করতে চাইছে নতুন সরকার।
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