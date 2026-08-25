Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /জাতীয় নিরাপত্তাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার, ৬ লক্ষ্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

'জাতীয় নিরাপত্তাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার', ৬ লক্ষ্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

বিজেপি সরকারের একশো দিন। কোন পথে এগোবে বাংলা? Zee 24 Ghanta মেগা কনক্লেভে সরকারে ৬ লক্ষ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 25, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:10 PM IST
'জাতীয় নিরাপত্তাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার', ৬ লক্ষ্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: ৬ লক্ষ্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ইস্টবেঙ্গলে বিনিয়োগকারীর ভূমিকা শেষ ইমামির! লাল-হলুদ ডুরান্ডজয়ী হওয়ার পরেই বড় খবর
2
3
4
5