Vegetable Price: সামনে রান্না পুজো, ভাদ্রের চড়া তাপমাত্রাকে হার মানাচ্ছে বাজারদর

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Sep 10, 2025, 10:00 AM IST
অয়ন ঘোষাল:  বর্ষার আচরণ লাগামছাড়া। রেকর্ড সংখ্যক নিম্নচাপ। জুন পর্যন্ত বর্ষা মোটের ওপর স্থিতিশীল ছিল। খুব কম না হলেও মোটের ওপর মধ্যবিত্ত বাজারের থলি ভরাতে পারছিলেন। তারপর জুলাই অগাস্ট। ৪৩ দিনের ব্যবধানে ১৪ টা নিম্নচাপ। সেই বিপত্তির আঁচে কার্যত জ্বলছে বাজারদর।

টম্যাটো ৫০/৭০

কাঁচালঙ্কা ৮০/১০০

উচ্ছে ৫০/৮০

পেঁপে ৩০/৪০

ঢেঁড়শ ৬০/৮০

বিনস ৮০/১২০ টাকা

পটল ৪০/১০০

বেগুন ৮০/১০০

শসা ৩০/৫০ 

মানিকতল বাজারে এক বিক্রেতা বলেন, জুন থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বাজারে অন্ততঃ ৮ বার ঘুরে গেছে রাজ্য সরকার নিয়োজিত টাস্ক ফোর্স। প্রতিবারই দাম কমানো এবং ফড়েরাজ নিয়ন্ত্রণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। চড়া দামের জেরে বিক্রেতাকে দেওয়া হয়েছে ধমক। বাজারে অবশ্য তার কোনো প্রভাব পড়েনি। ক্রেতাদের দাবি, মধ্যস্বত্বভোগীদের দাপটেই দাম বেলাগাম। 

