/হাইকোর্টের রায়ে আপাতত বিরোধী দলনেতা তিনিই, তারপরেও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না ঋতব্রত!

অর্ণবাংশু নিয়োগী: বিধানসভা ভোটের পর দু'ভাগ তৃণমূল কংগ্রেস। সংখ্যায় ভারী এখন ঋতব্রত শিবির। তাহলে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা কে? সেই মামলাতেই আজ রায় দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। বলে দেওয়া হল, বিধানসভার স্পিকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিরোধী দলনেতা আপাতত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ই। অর্থাত্ মামলার নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিরোধী দলনেতা ঋতব্রতই। এখানেই আসল কথা। অধ্যক্ষের ওই সিদ্ধান্ত আপাতত অস্থায়ী বলেই গণ্য করা হবে।
আদালত জানিয়ে দিয়েছে, মূল মামলার নিস্পত্তি করবে সিঙ্গল বেঞ্চ। ২ মাসের মধ্যে মামলার নিস্পত্তি হবে। অর্থাত্ আজকের রায়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় যে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন এমনটা বলা যায় না। দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাকি দল, এনিয়েই সিঙ্গল বেঞ্চে বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে শুনানি হবে। রায়ও বেরিয়ে যাবে আগামী ২ মাসের মধ্যে।
কালীঘাট শিবিরের তরফে কলকাতা হাইকোর্ট মামলা করেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সেই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কোনও নির্দেশিকা দিল না। বলে দেওয়া হল, আগামী ২ মাসের মধ্যে সিঙ্গল বেঞ্চই সিদ্ধান্ত নেবে বিরোধী দলনেতা কে হবেন। কিন্তু আপাতত ওই ২ মাস বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব পালন করবেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তই বহাল থাকছে। অর্থাত্ একদিকে ডিভিশন বেঞ্চে এসেও অস্বস্তি কাটল না কালীঘাট শিবিরের। অন্যদিকে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও যে খুব নিশ্চিন্ত হলেন, তেমনটাও বলা যায় না।
হাইকোর্টের ওই রায় নিয়ে ঋতব্রত তৃণমূলের নেতা কোহিনূর মজুমদার বলেন, কালীঘাট তৃণমূল বলা ঠিক হবে না, বলা উচিত ক্যামাক স্ট্রিট তৃণমূল। আদালতের প্রতি আমরা আস্থাশীল। সই জাল করে বিরোধী দলনেতা নির্বাচন এবং তা চালিয়ে যাওয়ার থেকে বেশি লজ্জার কিছু হতে পারে না। বিধোধী দলনেতা হিসেবে সরকারের সব দমনপীড়ন নীতির বিরোধিতা করবেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।
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