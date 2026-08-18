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হাইকোর্টের রায়ে আপাতত বিরোধী দলনেতা তিনিই, তারপরেও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না ঋতব্রত!

LoP of WB Assembly: আদালত জানিয়ে দিয়েছে, মূল মামলার নিস্পত্তি করবে সিঙ্গল বেঞ্চ। ২ মাসের মধ্যে মামলার নিস্পত্তি হবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 18, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:54 PM IST
হাইকোর্টের রায়ে আপাতত বিরোধী দলনেতা তিনিই, তারপরেও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না ঋতব্রত!

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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