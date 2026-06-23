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'আরজি করের বিচার দিতে বাংলা জিতিয়ে এনেছে', মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তায় কান্না ভেঙে পড়লেন নির্যাতিতার মা

RG Kar Case: '৩ জন IPS-কে সাসপেন্ড করেছি, বাকি যা আছে, পরিষ্কার করব', বিধানসভায় বললেন মুখ্যমন্ত্রী

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 23, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:29 PM IST
'আরজি করের বিচার দিতে বাংলা জিতিয়ে এনেছে', মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তায় কান্না ভেঙে পড়লেন নির্যাতিতার মা
Image Credit: মুখ্যমন্ত্রীর মুখে আরজি কর প্রসঙ্গ, কান্না ভেঙে পড়লেন নির্যাতিতার মা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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