'আরজি করের বিচার দিতে বাংলা জিতিয়ে এনেছে', মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তায় কান্না ভেঙে পড়লেন নির্যাতিতার মা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: রাজ্যে পালাবদলের পর ফের খুলেছে ফাইল। 'অভয়া বিচার দিতে বাংলা জিতিয়ে এনেছে, এবার কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভা বসে কান্না ভেঙে পড়লেন আরজি কর নির্যাতিতার মা।
গতকাল, সোমবার বাজেট পেশ হয়েছে বিধানসভায়। এদিন জবাবি ভাষণের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা ২টি কমিশন তৈরি করেছি, ক্যাবিনেট অনুমোদন দিয়েছে। মহিলাদের উপর যত অত্যাচার, তার বিচারে কমিশন তৈরি করেছি। আর জি করের বিচার হবে, অভয়ার বিচার দিতে বাংলা জিতিয়ে এনেছে। ৩ জন IPS-কে সাসপেন্ড করেছি, বাকি যা আছে, পরিষ্কার করব। তামান্নার মা বিচার পাবে, রামপুরহাটের আদিবাসী কন্যার পরিবার বিচার পাবে। কামদুনি, হাঁসখালি, কসবা ল' কলেজ-জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়া হবে'।
এদিকে আরজি কর নির্যাতিতায় মা এখন বিধায়ক। ছাব্বিশে পানিহাটি থেকে বিজেপির টিকিটেই জিতেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর মুখে আরজি কর প্রসঙ্গ শুনে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। ভেঙে পড়েন কান্নায়।
২ বছর পার। আরজি করে তরুণী চিকিত্সককে ধর্ষণ করে খুনে ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল গোটা দেশ। বিক্ষোভে আঁচ ছড়িয়ে পড়েছিল বিদেশেও। মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেই মাস খানেক আগে কলকাতার তত্কালীন পুলিস কমিশনার বিনীত গোয়েল-সহ ৩ IPS-কে সাসপেন্ড করেন শুভেন্দু। বস্তুত, তৎকালীন ডিসি নর্থ অভিষেক গুপ্তা ও তৎকালীন ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে সিবিআই। তাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হয়। তলব করা হলেও কলকাতা পুলিসের তত্কালীন কমিশনার বিনীত গোয়েল অবশ্য হাজিরা দেননি।
এর আগে, আরজি কর মামলার তদন্তে পানিহাটি শ্মশানে পৌঁছে গিয়েছিল CBI-এর SIT। ০২৪-এর ৯ অগাস্ট পানিহাটি শ্মশানঘাটে সৎকার করা হয়েছিল মৃত চিকিৎসকের। তড়িঘড়ি দাহকাজ সেরে ফেলার অভিযোগ করেছিল চিকিৎসকের পরিবার। কারা ছিল পিছনে? কেন তড়িঘড়ি দেহ দাহ? উত্তর খুঁজতেই পানিহাটি শ্মশানে যায় CBI।
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