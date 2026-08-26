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ভয় নয়, চাই সচেতনতা! কলকাতার নামী কলেজের এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধের ডাক

চিকিৎসকেরা দ্রুত আইসিটিসি (ICTC) কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি তরুণীদের এইচপিভি (HPV) টিকাকরণের গুরুত্বও তুলে ধরা হয়। ছাত্রী ও NSS স্বেচ্ছাসেবকদের এই সামাজিক কাজের প্রশংসা করা হয়।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 26, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:26 PM IST
ভয় নয়, চাই সচেতনতা! কলকাতার নামী কলেজের এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধের ডাক

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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