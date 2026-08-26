/ভয় নয়, চাই সচেতনতা! কলকাতার নামী কলেজের এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধের ডাক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সমিতি (WBSAP&CS) এবং নাকো (NACO)-র সহযোগিতায় ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন (কলেজ)-এর এনএসএস ইউনিট ও রেড রিবন ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে সোমবার 'ইনটেনসিফায়েড আইইসি ক্যাম্পেইন ২০২৬'-এর অধীনে একটি সচেতনতামূলক প্রচার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে অধ্যক্ষা এইচআইভি ও এইডস সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণের ওপর বিশেষ জোর দেন। এই কর্মসূচি সফলভাবে আয়োজনে সহযোগিতার জন্য তিনি WBSAP&CS-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।
WBSAP&CS-এর সহকারী অধিকর্তা (যুব বিষয়ক) শ্রীমতি পিয়ালী দাস এনএসএস স্বেচ্ছাসেবকদের ভূয়সী প্রশংসা করে জানান, শিয়ালদহের মতো ব্যস্ত এলাকায় এই প্রচার অভিযান পরিচালনার ফলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে বার্তাটি সরাসরি পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. নিবেদিতা দত্ত বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা তুলে ধরে বলেন, এইচআইভি সংক্রমণ মানেই এইডস নয়; তিনি দ্রুত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং আইসিটিসি (ICTC) কেন্দ্রে গিয়ে পরামর্শ গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।
স্বাস্থ্য সচেতনতার নানা দিক তুলে ধরে কলেজের আইকিউএসি (IQAC) কো-অর্ডিনেটর ডা. সুদীপ সিংহ বলেন, এইচআইভি সচেতনতার পাশাপাশি তরুণীদের মধ্যে এইচপিভি (HPV) টিকাকরণও অত্যন্ত আবশ্যক। সহযোগী অধ্যাপিকা সুচ্ছন্দা ঘোষ রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে কলেজের নিয়মিত অংশগ্রহণের প্রশংসা করেন এবং ডঃ সুচন্দ্রা গুহ উল্লেখ করেন যে, ছাত্রীরা সামাজিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে এই সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে এগিয়ে এসেছে। ডা. শুভেন্দু চন্দ্র বলেন, 'এইচআইভি সম্পর্কে সচেতনতা, সঠিক তথ্য ও প্রতিরোধের বার্তা ছড়িয়ে দিতে আমাদের কলেজে আয়োজিত হয়েছিল সচেতনতা কর্মসূচি। আসুন, ভয় নয়—জ্ঞান ও সচেতনতার মাধ্যমে এইচআইভি-এর বিরুদ্ধে লড়াই করি।'
ডা. সুকৃতি লাহোড়ী সিংহ জানান, সমবেত উদ্যোগ ও যৌথ প্রচেষ্টাই সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রভাব ফেলে। ডা. মৌসুমী দাশগুপ্ত, মীনা চক্রবর্তী, ডা. কস্তুরী মজুমদার বলেন, এনএসএস তার সমাজসেবা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার গৌরবময় ধারা অব্যাহত রেখেছে। পরিশেষে এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার ডা. চিত্রিতা ভৌমিক জানান, নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি সমাজকল্যাণমূলক কাজে ছাত্রীদের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রশংসনীয়; ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সমাজসেবায় ব্রতী করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।
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