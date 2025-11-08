Vidyasagar Setu: রবিবার সারাদিন বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু! ঘোর অচলাবস্থার মুখোমুখি হওয়ার আগেই জেনে নিন বিকল্প রুট, ভোর ৫টা থেকেই তো...

Vidyasagar Setu: রবিবার সারাদিন বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু! ঘোর অচলাবস্থার মুখোমুখি হওয়ার আগেই জেনে নিন বিকল্প রুট, ভোর ৫টা থেকেই তো...
Second Hooghly Bridge: বিদ্যাসাগর সেতুর মেরামতির জন্য রবিবার প্রায় সারা দিনের জন্য বন্ধ রাখা হচ্ছে সেতুটি। কাল ৯ নভেম্বর, রবিবার ভোর পাঁচটা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বন্ধ রাখা হচ্ছে সেতুটি।
অয়ন ঘোষাল: বিদ্যাসাগর সেতুর (Vidyasagar Setu) মেরামতির জন্য (Repair Works) আগামীকাল, রবিবার প্রায় সারা দিনের জন্য বন্ধ রাখা হচ্ছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু (Second Hooghly Bridge)। আগামীকাল ৯ নভেম্বর, রবিবার ভোর পাঁচটা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বন্ধ রাখা হচ্ছে সেতুটি।
বন্ধের বিজ্ঞপ্তি
কলকাতা এবং হাওড়া পুলিসের তরফে বিদ্যাসাগর সেতু বন্ধ থাকার বিষয়টি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে। বিদ্যাসাগর সেতু বন্ধ থাকার কারণে ট্র্যাফিক নিয়েও বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে পুলিসের তরফে।
কেন বন্ধ?
সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য আগামীকাল রবিবার ১৬ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু তথা বিদ্যাসাগর সেতু। ভোর ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ওই সেতুতে যান চলাচল করতে পারবে না। ওই সময়ে বিকল্প কোন পথে যান চলাচল করবে, তা জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা এবং হাওড়া পুলিস।
বিকল্প রুট
হাওড়া এবং কলকাতা পুলিস জানিয়েছে, রবিবার যেসব গাড়ি কলকাতার দিকে আসবে, সেগুলিকে হাওড়া রবীন্দ্র সেতু, নিবেদিতা সেতু বা পুরনো বালি সেতু (বিবেকানন্দ সেতু) ধরতে হবে। যাত্রিবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে এই নির্দেশ প্রযোজ্য। পণ্যবাহী গাড়ি ওই পথ ধরতে পারবে না। কোলাঘাট থেকে যেসব গাড়ি কলকাতায় আসবে, সেগুলি ধূলাগড় টোলপ্লাজা হয়ে নিবেদিতা সেতু বা বিবেকানন্দ সেতু ধরতে পারবে। ডানকুনি থেকে যেসব গাড়ি আসবে কলকাতায়, সেগুলি মাইতিপাড়া হয়ে নিবেদিতা সেতু ধরতে পারবে। হাওড়া থেকে হাওড়া (রবীন্দ্র) সেতু ধরে আসতে হবে কলকাতায়।
