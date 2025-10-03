Vijaya Dashami Tragedy: উৎসবেই মৃত্যু উৎসবের! ঠাকুরভাসানে এসে চিড়িয়াখানার সামনে লরির মাথা থেকে...মর্মান্তিক...
Vijaya Dashami Tragedy: আলিপুর চিড়িয়াখানার সামনের ব্রিজের হাইটবারে ধাক্কা লেগে মৃত এক। বেহালা সেনহাটি সাঁতরাপাড়ার পুজো কমিটির সদস্য তিনি। পুলিসসূত্রে জানা যাচ্ছে, লরির মাথায় বসেছিলেন উৎসব।
সন্দীপ প্রামাণিক: বিজয়া দশমীতে (Vijaya Dashami) দুর্গাঠাকুরের ভাসানকে (Durga immersion) কেন্দ্র করে পর পর ঘটে চলেছে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। গতকাল, বিজয়াদশমীর দিনে ঠাকুর বিসর্জন করতে এসে আলিপুর চিড়িয়াখানার (Alipore Zoo) সামনে মারা গেলেন একজন।
হাইটবারে ধাক্কা লেগে
কী ঘটেছিল? আলিপুর চিড়িয়াখানার সামনের ব্রিজের হাইটবারে ধাক্কা লেগে মৃত এক। মৃতের নাম উৎসব চ্যাটার্জি। বেহালা সেনহাটি সাঁতরাপাড়ার পুজো কমিটির সদস্য তিনি। পুলিসসূত্রে জানা যাচ্ছে, লরির মাথায় বসেছিলেন উৎসব। হাইটবারে ধাক্কা লাগলে গুরুতর আহত হন। এসএসকেএমে তাঁকে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। বেহালা সেনহাটি বাজারে বাবুঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন করতে গিয়ে হাইটবারে ধাক্কা খেয়ে স্থানীয় ওই যুবকের মৃত্যু হয়।
৩ মৃত্যু, ৯ গুরুতর আহত
এর আগে জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি ২ নম্বর সেতুর কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। যুবতীর্থ পাঠাগার ও ব্যায়ামাগারের পূজামণ্ডপের সামনেই এই দুর্ঘটনা। ময়নাগুড়ি থেকে ধুপগুড়ি দিকে যাওয়ার পথে এক বিলাসবহুল চারচাকা গাড়ি ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে। পাশেই স্টেশনারি দোকান--দুটি দোকান ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনায় আহত কমপক্ষে আট জন। প্রাথমিকভাবে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল। পরে জানা যায় তিনজনের মৃত্যু ঘটেছে। ৯ জন গুরুতর আহত হন।
১০ শিশু-সহ ১৪ মৃত্যু
ক'দিন আগেও অন্যত্র ঘটেছে এক ভয়ংকর দুর্ঘটনা। দুর্গাপুজোর বিসর্জনে বেরিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। প্রাণ হারালেন ১৪ জন। এদের মধ্যে ১০ জন শিশু। ভয়ংকর ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়ায়। বৃহস্পতিবার দুর্গা প্রতিমা নিয়ে বেরিয়েছিলেন বিসর্জন দিতে। একটি ট্রাক্টর ট্রলিতে প্রতিমাকে তুলে একদল মানুষ যাচ্ছিলেন বিসর্জন দিতে। পথে একটি পুকুরপাড় দিতে যাওয়ার সময় ট্রাক্টরটি উল্টে পুকুরে পড়ে যায়। তাতেই চাপা পড়ে যান ট্রলিতে থাকা মানুষজন। তাতেই ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছে জামিল গ্রামে।
ট্রাক্টর ট্রলিতে ছিল ২০-২৫ জন। একটি কার্লভার্ট পার হতেই সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই এলাকার মানুষজন উদ্ধারকাজে নেমে পড়ে। ১৪ মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন মধ্য়প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। মৃতদের পরিবারকে ৪ লাখ টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের সময়ে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা অত্যন্ত মর্মান্তিক। নিহতদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাচ্ছি। যে কজনকে উদ্ধার করা হয়েছে তাদের কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
