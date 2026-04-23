West Bengal Assembly Election 2026: ভোটবাংলায় দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকে নিয়ে বড় খবর, পুরো নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের বিরাট রায়

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটবাংলায় দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকে নিয়ে বড় খবর, পুরো নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের বিরাট রায়
অর্ণবাংশু নিয়োগী: বিধানসভা নির্বাচনের তপ্ত আবহের মধ্যেই পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বড়সড় স্বস্তি পেলেন রাজ্যের বিদায়ী দমকল মন্ত্রী তথা বিধাননগরের তৃণমূল প্রার্থী সুজিত বসু। শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) ইডির দফতরে হাজির হওয়ার কথা থাকলেও, উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপে সেই সময়সীমা কিছুটা পিছিয়ে ১ মে নির্ধারিত হয়েছে। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, ১ মে সকাল সাড়ে ১০টায় তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে হবে। তবে এবার আর প্রতিনিধি বা ছেলেকে পাঠিয়ে পার পাবেন না মন্ত্রী, তাঁকে সশরীরে হাজিরা দিতেই হবে।
হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ
পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি (ED) গত ২ এপ্রিল থেকে সুজিত বসুকে বারবার সমন পাঠিয়ে তলব করছিল। নির্বাচনের মুখে এই ঘনঘন তলবকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মন্ত্রী। তাঁর আইনজীবীর যুক্তি ছিল, যেহেতু সিবিআই (CBI) দু’বছর আগে জমা দেওয়া চার্জশিটে সুজিত বসুর নাম রাখেনি, তাই ভোটের মুখে এই অতি-সক্রিয়তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত।
বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বিষয়টি খতিয়ে দেখে জানান, সুজিত বসু প্রতিটি সমনের উত্তর দিয়েছেন এবং ভোট প্রার্থী হওয়ায় তিনি ব্যস্ত। এই যুক্তিতেই শুক্রবারের হাজিরার পরিবর্তে তাঁকে ১ মে পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। তবে আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, তদন্তের প্রয়োজনে তাঁকে সশরীরে উপস্থিত হতে হবে, কারণ ইডির অভিযোগ ছিল তিনি তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছেন না।
ইডির তলব
উল্লেখ্য, প্রথম দফার ভোট মিটতেই ২৪ এপ্রিল সুজিত বসু ও মধ্যমগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী রথীন ঘোষকে তলব করেছিল কেন্দ্রীয় এই সংস্থা। সুজিত বসু এর আগে সমন পেয়ে নিজে না গিয়ে তাঁর ছেলে সমুদ্র বসুকে সিজিও কমপ্লেক্সে পাঠিয়েছিলেন। সমুদ্র জানিয়েছিলেন, তাঁর বাবা নির্বাচনী কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত এবং অসুস্থ বোধ করছেন, তাই তিনি এসেছেন। তবে ইডি মন্ত্রীর বদলে তাঁর ছেলের হাজিরা গ্রহণ করেনি এবং তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগ তোলে। এর আগে মন্ত্রীর কন্যা এবং তাঁর বেশ কয়েকজন ঘনিষ্ঠকেও এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি।
এর পিছনের ঘটনা কী?
পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতির মেঘ ঘনিয়েছিল মূলত ২০২২ সালে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত চলাকালীন। প্রমোটার অয়ন শীলের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ইডি আধিকারিকরা পুরসভা নিয়োগ সংক্রান্ত বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর নথি পান। অভিযোগ ওঠে, রাজ্যের প্রায় ১৭টি পুরসভায় ক্লার্ক, স্টাফসহ বিভিন্ন পদে অর্থের বিনিময়ে বেআইনি নিয়োগ হয়েছে। সেই সূত্রের রেশ ধরেই সুজিত বসুর বাড়ি, অফিস, এমনকি তাঁর ছেলের রেস্টুরেন্টেও তল্লাশি চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা।
রথীন ঘোষ ও দেবাশিস কুমারও
সুজিত বসুর পাশাপাশি জমি দখল সংক্রান্ত মামলায় নাম জড়িয়েছে বিদায়ী খাদ্যমন্ত্রী তথা মধ্যমগ্রামের প্রার্থী রথীন ঘোষের। তাঁকেও বারবার তলব করা হলেও তিনি হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন। অন্যদিকে, রাসবিহারীর তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমারের বাড়ি এবং পার্টি অফিসেও সম্প্রতি হানা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। জমি সংক্রান্ত মামলায় দেবাশিসকে ইডি এবং আয়কর বিভাগ বারবার তলব করায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।
রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ
ভোটের মুখে একের পর এক হেভিওয়েট প্রার্থীকে কেন্দ্রীয় এজেন্সির এই তলব ঘিরে রাজনৈতিক মহলে প্রবল চর্চা শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, বিজেপি রাজনৈতিকভাবে লড়াই করতে না পেরে সিবিআই ও ইডি-কে লেলিয়ে দিচ্ছে। শুক্রবার কুমার সাহার বাড়ির সামনে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখিয়ে একে 'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র' বলে তকমা দিয়েছেন।
আপাতত ১ মে পর্যন্ত সময় পেলেও, সুজিত বসুর জন্য তদন্তের চাপ যে এখনই কমছে না, তা আদালতের নির্দেশ থেকেই স্পষ্ট। এখন দেখার বিষয়, আগামী সপ্তাহে তদন্তকারীদের মুখোমুখি হয়ে দমকল মন্ত্রী নিয়োগ দুর্নীতির জট কাটাতে কী ভূমিকা নেন।