What is Duare Chikitsa new project of TMC govt EXPLAINER: বিধানসভা ভোটে মমতার নতুন তুরুপের তাস ‘দুয়ারে চিকিৎসা’: কী এই প্রকল্প? জেনে নিন অসুস্থ হলে সরকারের থেকে ঠিক কী কী পরিষেবা পাবেন

প্রবীর চক্রবর্তী ও শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। এই আবহে শুক্রবার কালীঘাট থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করলেন দলীয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের ইস্তেহারে সবথেকে বড় চমক এবং আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে ‘দুয়ারে চিকিৎসা’ প্রকল্প। ‘বাংলার জন্য দিদির ১০ প্রতিজ্ঞা’ শীর্ষক এই ইস্তেহারে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার এক উচ্চাভিলাষী রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে।
২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ‘দুয়ারে সরকার’ প্রকল্পের মাধ্যমে বাজিমাত করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এবার ২০২৬-এর লড়াইয়ে সেই একই মডেলকে হাতিয়ার করে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিপ্লব আনতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সি ও অমিত মিত্রদের পাশে নিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন— এবার লক্ষ্য ‘দুয়ারে চিকিৎসা’।
‘দুয়ারে চিকিৎসা’ প্রকল্প ঠিক কী?
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী, এই প্রকল্পটি মূলত ‘দুয়ারে সরকার’-এর আদলে তৈরি একটি নিবিড় স্বাস্থ্য পরিষেবা কাঠামো। এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো:
ব্লক ও শহরভিত্তিক স্বাস্থ্য শিবির: রাজ্যের প্রতিটি ব্লক এবং প্রতিটি শহরে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ‘স্বাস্থ্য শিবির’ বা মেডিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন করা হবে।
বাড়িতে পরিষেবা: গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ যাতে সামান্য চিকিৎসার জন্য দূরে না ছোটেন, তার জন্য বাড়ির কাছেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও চিকিৎসার সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়া হবে।
বার্ষিক পরিকল্পনা: তৃণমূলের ইস্তেহার অনুযায়ী, চতুর্থবার সরকার গঠনের পর প্রতিটি ব্লক ও টাউনে প্রতি বছর নিয়ম করে এই ক্যাম্পগুলি করা হবে।
অনুপ্রেরণা যখন ‘সেবাশ্রয়’ ও ডায়মন্ড হারবার মডেল
রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ‘দুয়ারে চিকিৎসা’ প্রকল্পের ভাবনাটি আচমকা আসেনি। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের উদ্যোগে ‘সেবাশ্রয়’ নামক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছিলেন। সেই শিবিরে কয়েক দিনের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে নন্দীগ্রামেও এই মডেল সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়। সেই ‘ডায়মন্ড হারবার মডেল’কেই এবার গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন তৃণমূল নেত্রী।
‘দিদির ১০ প্রতিজ্ঞা’ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা
শুধুমাত্র চিকিৎসা নয়, তৃণমূলের এবারের ইস্তেহারে আরও বেশ কিছু জনমুখী প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে:
কৃষি ও কৃষক: কৃষকদের হাসিমুখ বজায় রাখতে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ এবং কৃষি পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি।
আবাস যোজনা: ‘ঘর সকলকে দেওয়া হবে’— এই মন্ত্রে গরিব মানুষের মাথার ওপর ছাদ নিশ্চিত করার অঙ্গীকার।
কর্মসংস্থান: সরকার গঠনের পর রাজ্যে ১০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।
শিক্ষা: সরকারি বিদ্যালয়গুলির সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।
নতুন জেলা ও প্রশাসনিক সংস্কার: প্রশাসনিক কাজ আরও দ্রুত করতে রাজ্যে নতুন জেলা ও পুরসভা তৈরির আশ্বাস দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও যুবসাথী: এই জনপ্রিয় প্রকল্পগুলির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পাশাপাশি সেগুলিকে আরও শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে।
বিরোধীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ও ‘প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা’
ইস্তেহার প্রকাশ মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, ‘আমার পাড়া আমার সমাধানে’র মতো কাজের জন্য বুথে বুথে ৮ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বা এজেন্সিগুলি সেই কাজে বাধা সৃষ্টি করছে। তিনি স্পষ্ট জানান, “কাজ তো হবেই, কেউ রুখতে পারবে না।” মূলত ‘প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা’ (Anti-incumbency)-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই মানুষের সরাসরি উপকারে আসবে এমন প্রকল্পগুলিকেই ইস্তেহারে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ‘পরিষেবা ভিত্তিক রাজনীতি’র যে ধারা তৃণমূল শুরু করেছিল, ‘দুয়ারে চিকিৎসা’ তারই এক উন্নত সংস্করণ। গ্রাম ও শহরের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে বয়স্ক ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য এই প্রকল্প গেম-চেঞ্জার হতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। এখন দেখার, ‘দিদির এই ১০ প্রতিজ্ঞা’ নির্বাচনের বৈতরণী পার করতে কতটা সাহায্য করে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)