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বিধানসভায় মারমুখী হতেই সাসপেন্ড কুণাল! কেন চ্যাংদোলা করে বের করা হল বিধায়ককে?

Kunal Ghosh: বিধানসভায় স্বরাষ্ট্র বাজেটের আলোচনা চলছিল। সেখানেই দুই তৃণমূল গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র ঝগড়া বাঁধল। বক্তব্য পেশের সুযোগ না পেয়ে ক্ষুব্ধ হন কুণাল ঘোষ। তিনি সতীর্থ আখরুজ্জামানকে ‘বিজেপির দালাল’ বলে তোপ দাগেন। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয় যে কুণাল মারমুখী হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত মার্শাল ডেকে তাঁকে চ্যাংদোলা করে বের করে দেওয়া হয়।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 22, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:59 PM IST
বিধানসভায় মারমুখী হতেই সাসপেন্ড কুণাল! কেন চ্যাংদোলা করে বের করা হল বিধায়ককে?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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