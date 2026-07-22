/বিধানসভায় মারমুখী হতেই সাসপেন্ড কুণাল! কেন চ্যাংদোলা করে বের করা হল বিধায়ককে?

প্রবীর চক্রবর্তী: বিধানসভায় নজিরবিহীন হট্টগোল। দুই তৃণমূলের অশান্তিতে ব্যাপক উত্তেজনা। আখরুজ্জামানের সঙ্গে কুণালের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়। বিধানসভার ভিতরেই আখরুজ্জামানকে মারতে যাওয়ার অভিযোগ কুণালের বিরুদ্ধে। অধ্যক্ষের নির্দেশে মার্শাল দিয়ে চ্যাংদোলা করে বের করে দেওয়া হয় কুণালকে। এই ঘটনার ফলে শুধুমাত্র আজকের জন্য সাসপেন্ড কুণাল ঘোষ।
আখরুজ্জামানের সঙ্গে কী এমন হয়েছিল কুণাল?
বুধবার বিধানসভায় স্বরাষ্ট্র দফতরের বাজেটের উপরে আলোচনা চলছিল। কালীঘাট পন্থী তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ ওঠে যে, তাদের বলতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকী বক্তা হিসাবে নাম দেওয়া সত্ত্বেও ঋতব্রতপন্থীরা নাম কেটে দিচ্ছে। কারণ ঋতব্রতপন্থীরাই সরকারি ভাবে বিরোধী দল।
ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের মুখ্যসচেতক আখরুজ্জামান বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে শুরু করতেই নিজের আসন ছেড়ে এগিয়ে যান কুণাল। সামনে গিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, 'আমি এক নির্বাচিত বিধায়ক। মাননীয় অধ্যক্ষ বেআইনি ভাবে যাদের বিরোধী দল করেছে। তারা আমাকে বলতে দিচ্ছে না। অনৈতিক অপসজিশন আমার নাম কাটছে। আজ হোম বাজেট। আলোচনা ছাড়া আজও আমার নাম বাদ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে মূল দল তাকে ভাঙার জন্য বিজেপি চেষ্টা করছে। দালাল বি টিম, ডামি বিরোধী দলকে পুষে প্রকৃত বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে। আমি কথা বলতে গিয়েছিলাম। এক জন বলল, এদিকে চলে আসুন। একশো বার বলবেন। এটা কোন কথা।'
তিনি আরও বলেন, 'মুখ্য সচেতক বলছে আমার ওপর ইন্সট্রাকশন আছে । ওই ব্যক্তি কে বলতে দেওয়া হবে না । কার নির্দেশ? বালিশ চাটার নাকি বিজেপি নেতৃত্বের। আক্রু জ্জামান বিজেপির দালাল। ওর এলাকার লোক জেনে রাখুন , আক্র বিজেপির দালালি করছে। ও আজ বলতে উঠবে। শেষ করতে পারবে না।'
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে কুণাল
বিধানসভায় আজই সাসপেন্ডেড কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ বলেন, 'কল্যাণ বিচিত্র পরচুলাকে আক্রমণ করে ঠিক করেছে। কল্যাণকে সাসপেন্ড করছেন বিজেপির পোষ্য দালালদের আক্রমণ করার জন্য। কল্যাণ দা যা করেছে ঠিক করেছে। সাদা কাগজ দিন, মমতাকে ছেড়ে কল্যাণ যাবে না। কল্যাণদা বারে বারে বলেছেন আমাকে ৬০ এবং ২০ জন এর মধ্যে ধরবেন না।'
মুখ্যমন্ত্রীর ক্যাগ রিপোর্ট পেশ নিয়ে কুণাল ঘোষ
কালীঘাটপন্থী তৃণমূল বিধায়ক বলেন, 'অভিযোগ থাকলে ব্যবস্থা নিক। কিন্তু ভালো তৃণমূল হয়ে গেলে কিছু হয় না। কারোর বিরুদ্ধে বেআইনি নির্মাণে মদত দেওয়ার অভিযোগ ছিল। মুখ্যমন্ত্রী সই দেখিয়েছিলেন। কিন্তু ভালো তৃণমূল হওয়ায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেই। এইসব রিপোর্ট দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে।মুখ্যমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোশকতায় যারা সভা করেছিল তাদের লোক হয়নি তাই জ্বালা হচ্ছ । বেড়াল দের বাঘের ছাল পড়াতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী । কালীঘাটের লোক দেখে ওনার বুক ফেটে যাচ্ছে। তাই এসব বলছেন। আমরা আইন মেনেই সভা করেছি । মানুষ যদি চলে আসে কি করব । আড়াই লাখ লোক হয়েছে । এই সব দেখে বুক ফেটে যাচ্ছে। আমাদের সভার পাশে টয়লেট এ যত ভিড় ছিল। চাটনের সভায় তত লোক ছিল না। মুখ্যমন্ত্রীর উচিত ওদের নীল ডাউন করে রাখা। চাটন কি শহীদদের ভিখারি ভাবে। ওদের টাকা দেবে ? শহীদদের সম্মান আছে। অবদান আছে। ঘটনার সময় চাটন কোথায় ছিল?'
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