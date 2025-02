Mamata Banerjee: রেলস্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনায় রয়েছে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার অভাব! শোক প্রকাশ মমতার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নয়াদিল্লি স্টেশনে ভয়ংকর পদপিষ্টের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী অন্তত ১৮ জনের মৃত্যু ঘটেছে। এর মধ্যে ৫ শিশু ও ১১ জন মহিলাও আছেন। আহত অনেকেই। এঁদের মধ্যে ১২ জনের আঘাত বেশি। শনিবার রাতে কয়েকশো পুণ্যার্থী নয়াদিল্লি স্টেশনের ১২, ১৩ ও ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ভিড় জমিয়েছিলেন। ঘটনাটি ঘটে গিয়েছিল মাত্র ১৫ থেকে ২০ মিনিটের মধ্যে। আহতদের দ্রুত এলএনজেপি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই ওই ১৮ জনের মৃত্যু ঘটে। স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের প্রাণহানির ঘটনায় পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার অভাব রয়েছে। বলে দাবি করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে শোকপ্রকাশ করেন।

The tragic loss of 18 lives in the Delhi stampede is deeply heartbreaking. This painful incident highlights the importance of careful planning and management, especially when it comes to the safety of citizens.

Pilgrims on their way to the Maha Kumbh should have been met with…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) February 16, 2025