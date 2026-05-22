/Ashok Kirtania Food Minister: সরকারের বিরাট ঘোষণা: রাজ্যে ১লা জুন থেকে রেশনে সম্পুর্ণ বন্ধ আটা, চালু থাকবে গম-- চালে প্রয়োজনের থেকে বেশি ময়শ্চরাইজার থাকলেই কড়া শাস্তি

Ration Scam: খাদ্যমন্ত্রীর এই কড়া বার্তার পাশাপাশি আগামী জুন মাস থেকে রেশন বণ্টন এবং ধান-পাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে একগুচ্ছ নতুন সরকারি নির্দেশিকা জারির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। চাষিদের সুবিধার্থে মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, ধান ক্রয়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগী বা ফড়েরা যাতে কেন্দ্রীয় সুবিধা লুট করতে না পারে, তা নিশ্চিত করা হবে।
সৌমেন ভট্টাচার্য: পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের আমূল ভোলবদল এবং পূর্বতন আমলের দুর্নীতি উপড়ে ফেলতে এক গুচ্ছ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের নতুন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। খাদ্য দফতরের দায়িত্ব নেওয়ার পরই দুর্নীতি নিয়ে ‘নো টলারেন্স’ বা শূন্য সহনশীলতার নীতি স্পষ্ট করে দিলেন রাজ্যের নতুন খাদ্যমন্ত্রী। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, ‘বিগত দিনে যা দুর্নীতি হয়েছে, আর যেন দ্বিতীয়বার না হয়। আমি আগে হাতজোড় করেছি, আজও করেছি; এরপর যেন আমাকে কড়া ব্যবস্থা নিতে পেন চালাতে না হয়।’
খাদ্যমন্ত্রীর এই কড়া বার্তার পাশাপাশি আগামী জুন মাস থেকে রেশন বণ্টন এবং ধান-পাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে একগুচ্ছ নতুন সরকারি নির্দেশিকা জারির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। চাষিদের সুবিধার্থে মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, ধান ক্রয়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগী বা ফড়েরা যাতে কেন্দ্রীয় সুবিধা লুট করতে না পারে, তা নিশ্চিত করা হবে। ইতোমধ্যেই রেশন দোকানে আটা দেওয়া বন্ধ করে শুধু গম বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, গত ৩ মাসে '১০ নম্বর' রেশন কার্ড জালিয়াতি করে '৮ নম্বর' কার্ডে রূপান্তরের ঘটনা এবং বীরভূমে ধানের ২২ কোটি টাকার দুর্নীতির বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।
নতুন নির্দেশিকা
সবচেয়ে বড় চমক হল, আগামী জুন মাস থেকে রেশন দোকানগুলোর মাধ্যমে উপভোক্তাদের আর এক কেজিও আটা দেওয়া হবে না। এই পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।
মূলত গম বণ্টন ও মিল মালিকদের গম ভাঙানোর প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতেই এই কড়া পদক্ষেপ। মন্ত্রী জানান, একশ্রেণির মিল মালিক সরকারি স্তরে প্রচুর কাজ পাচ্ছিলেন, বাকিরা পাচ্ছিলেন না। এই একচেটিয়া কারবার এবং বৈষম্যের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কড়া তদন্ত করা হবে।
বীরভূমে ২২ কোটির ধান কেলেঙ্কারি
আগের সরকারের আমলের দুর্নীতির খতিয়ান তুলে ধরে জানান, বীরভূমে ২২ কোটি টাকার ধানের এক বিশাল দুর্নীতি হয়েছে, যা নিয়ে ইতোমধ্যেই পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া গত ৩ মাসে বিপুল সংখ্যক '১০ নম্বর' রেশন কার্ড রহস্যজনকভাবে '৮ নম্বর' কার্ডে রূপান্তরিত হয়েছে। এই নিয়মবহির্ভূত রূপান্তরের নেপথ্যে কী রহস্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হবে। দুর্নীতি ধরতে মন্ত্রী নিজেই যেকোনও সময় রাজ্যের বিভিন্ন খাদ্য গোডাউনগুলোতে আকস্মিক পরিদর্শনে (Surprise Visit) যাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।
ফড়ে-রাজের অবসান
চাষীদের থেকে সরাসরি ধান ও পাট কেনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সরকারের ত্রুটিগুলো শুধরে নেওয়ার জন্য ২৩টি জেলার ডিও-দের কড়াভাবে সতর্ক করেছেন মন্ত্রী। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, ধান-পাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনওভাবেই মধ্যস্বত্বভোগী বা ফড়েদের ভূমিকা রাখা যাবে না। ধান বিক্রির ক্ষেত্রে কঠোরভাবে সরকারি নিয়ম ও ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) বজায় রাখতে হবে, যাতে কোনও রকম আর্থিক জালিয়াতি না হয়।
রেশন কার্ড
এদিন সম্পন্ন ও আয়কর প্রদানকারী নাগরিকদের প্রতি একটি বিশেষ অনুরোধ জানান খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। তিনি বলেন,
'অনেকেই আছেন যারা নিয়মিত ট্যাক্স প্রদান করছেন। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা দয়া করে আপনাদের ডিজিটাল রেশন কার্ডটি রিটার্ন করুন। আপনারা কার্ড ফিরিয়ে নিলে সেই জায়গায় অনেক গরিব ও প্রকৃত দুঃস্থ মানুষ সরকারি রেশন পাওয়ার সুযোগ পাবেন।'
বিগত সরকারের অনিয়ম রুখে রাজ্যের রেশন ও খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও জনমুখী করাই যে নতুন সরকারের মূল লক্ষ্য, খাদ্যমন্ত্রীর এদিনের মারমুখী ও আপসহীন অবস্থান তারই প্রমাণ দিচ্ছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
চালের মান নিয়ে কোনও আপস করা হবে না জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি চালে কোনো সমস্যা থাকলে বা মিল মালিক ও ডিস্ট্রিবিউটরদের গোডাউনে অনিয়ম মিললে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
দুর্নীতি রুখতে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা চেয়ে মন্ত্রী জানান, তাঁর ব্যক্তিগত নম্বরটি সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া রয়েছে। সেখানে ফোন না করে যেকোনো অভিযোগ সরাসরি মেসেজ করার অনুরোধ করেছেন তিনি, যা তিনি নিজে প্রতি রাতে খতিয়ে দেখবেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)