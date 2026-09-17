/ভুয়ো চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন কাণ্ডে এবার বড় পদক্ষেপ রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের

অয়ন শর্মা: ভুয়ো চিকিৎসককাণ্ডে এবার বড় পদক্ষেপ রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের। মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি ডাক্তার সুদীপ্ত রায়ের তরফ থেকে রেজিস্টারকে কড়া নির্দেশ।
গত ১ জানুয়ারি ২০১১ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত অন্য রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মূলত নিবন্ধিত হয়ে পরে পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলে রেজিস্ট্রেশন নেওয়া চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন পুনরায় যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
একইসঙ্গে যারা বিদেশ থেকে ডাক্তারি পড়েছেন এবং এ রাজ্যে এসে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের জন্য, রেজিস্ট্রেশন নিয়েছেন সেই সমস্ত চিকিৎসকদের চিকিৎসা-যোগ্যতা থাকা চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশনও পুনরায় যাচাই করার কথা বলা হয়েছে।
প্রতিদিন কতজনের রেজিস্ট্রেশন যাচাই করা হল, তার পরিপ্রেক্ষিতে কী ধরা পরল সমস্ত রিপোর্ট জমা করতে বলা হয়েছে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতিকে। এর পাশাপাশি ৫ জন ভুয়ো চিকিৎসকের, রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের ওয়েবসাইট থেকে সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রেজিস্টারকে।
১৫ সেপ্টেম্বর থেকে কেন, রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের ওয়েবসাইট অচল রয়েছে। পরিষেবা প্রধানকারী সংস্থার কাছেও জানতে চাওয়া হয়েছে।
এনিয়ে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার বলেন, দেখতে থাকুন কী খেলা হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রী শহরে ফিরলে, স্বাস্থ্য দপ্তর ভুয়ো ডাক্তার কাণ্ডে এফআইআর হবে। কেউ আতঙ্কিত হবে না। স্বাস্থ্য দফতর নজর রাখছে।
উল্লেখ্য, ভুয়ো ডিগ্রি দেখিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা জন্য ৫ চিকিত্সকের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করেছে মেডিক্যাল কাউন্সিল। ওইসব চিকিত্সকেরা হলেন, শেখ ইউনুস হাসান, উত্তম মাইতি, হাফিজুর হালদার, জুলফিকার মণ্ডল ও শেখ সায়দুল হক।
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