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ভুয়ো চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন কাণ্ডে এবার বড় পদক্ষেপ রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের

Fake Doctors: তিদিন কতজনের রেজিস্ট্রেশন যাচাই করা হল, তার পরিপ্রেক্ষিতে কী ধরা পরল সমস্ত রিপোর্ট জমা করতে বলা হয়েছে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতিকে

Published: Sep 17, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 03:45 PM IST
ভুয়ো চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন কাণ্ডে এবার বড় পদক্ষেপ রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের
Image Credit: -ছবি-প্রতীকী

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