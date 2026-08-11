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SSC নিয়ে বিরাট আপডেট: এবার পরীক্ষা কম্পিউটার বেসড? গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি রেজাল্ট কবে? পুজোর আগেই বড় ঘোষণা কমিশনের

West Bengal SSC: নবনিযুক্ত সদস্য স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ জানান, সুপ্রিম কোর্টের যাবতীয় নির্দেশিকা মেনেই কমিশন কাজ করবে। সমস্ত তথ্য পাবলিক ডোমেইনে প্রকাশ করা হবে যাতে কোনও প্রশ্ন না ওঠে এবং সাধারণ মানুষ সঠিক তথ্য পান।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 11, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:28 PM IST
SSC নিয়ে বিরাট আপডেট: এবার পরীক্ষা কম্পিউটার বেসড? গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি রেজাল্ট কবে? পুজোর আগেই বড় ঘোষণা কমিশনের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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