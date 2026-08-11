/SSC নিয়ে বিরাট আপডেট: এবার পরীক্ষা কম্পিউটার বেসড? গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি রেজাল্ট কবে? পুজোর আগেই বড় ঘোষণা কমিশনের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে সরকারি ও শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে দ্রুত এবং ১০০ শতাংশ স্বচ্ছ করার ক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করছে রাজ্য প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আধুনিক প্রযুক্তি, নতুন নিয়মাবলী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সক্রিয় অংশগ্রহণ যুক্ত করা হচ্ছে। এই মর্মে সাংবাদিক বৈঠক করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ স্টাফ সিলেকশন কমিশনের (WBSSC) প্রতিনিধি বিবেক সহায় এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনের (SSC) চেয়ারম্যান দুষ্মন্ত নারিয়ালা।
WBSSC-র প্রতিশ্রুতি
পশ্চিমবঙ্গ স্টাফ সিলেকশন কমিশনের প্রতিনিধি বিবেক সহায় স্পষ্ট জানান, 'স্বচ্ছতা মেনে নিয়োগ করতে আমরা বদ্ধপরিকর। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এবার থেকে দ্রুত নিয়োগ সুনিশ্চিত করা হবে।' তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, লিখিত পরীক্ষা থেকে শুরু করে ইন্টারভিউ-- সব ক্ষেত্রে অনিয়ম রোধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এবার থেকে ওএমআর (OMR) এবং কম্পিউটার বেসড টেস্ট (CBT) পরীক্ষার জন্য অত্যাধুনিক ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। ইন্টারভিউতে নম্বর দেওয়ার প্রক্রিয়াতেও আনা হচ্ছে বাড়তি স্বচ্ছতা। খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ‘রোডম্যাপ’ চূড়ান্ত করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।
স্কুল সার্ভিস কমিশনে ৪ নতুন সদস্য
নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে স্কুল সার্ভিস কমিশনের কমিটিতে বড় পরিবর্তনের কথা জানান চেয়ারম্যান দুষ্মন্ত নারিয়ালা। কমিটিতে সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছেন চারজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রামকৃষ্ণ মিশনের তিন প্রতিনিধি-- স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ (প্রো-চ্যান্সেলর ও সচিব, RVMERI), স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ (সচিব, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম) এবং স্বামী তত্ত্বসারানন্দ (ট্রাস্টি, বেলুর মঠ ও সচিব, গোলপার্ক কালচারাল ইনস্টিটিউট)। চতুর্থ সদস্য হিসেবে যুক্ত হয়েছেন আইআইএম (IIM) কলকাতার স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের অধ্যাপক রাম্য তারা কাদ ভেঙ্কটেশ্বরন।
নবনিযুক্ত সদস্য স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ জানান, সুপ্রিম কোর্টের যাবতীয় নির্দেশিকা মেনেই কমিশন কাজ করবে। সমস্ত তথ্য পাবলিক ডোমেইনে প্রকাশ করা হবে যাতে কোনও প্রশ্ন না ওঠে এবং সাধারণ মানুষ সঠিক তথ্য পান।
শিক্ষক ও অশিক্ষক পদে দ্রুত নিয়োগের আপডেট
সংবাদ সম্মেলনে নিয়োগ প্রক্রিয়ার অগ্রগতি ও বর্তমান স্থিতি সম্পর্কে জানানো হয়:
একাদশ-দ্বাদশ নিয়োগ: আগামী ১৪ আগস্টের সুপারিশপত্র প্রদান প্রক্রিয়া নিয়ে খানিকটা সংশয়ের ইঙ্গিত দিয়ে চেয়ারম্যান জানান, আদালতের নির্দেশ মেনেই পুরো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
সহকারী শিক্ষক নিয়োগ: সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনে দ্রুত এই নিয়োগ শেষ করা হবে। ২০২৫ এর মোট ৩৯,০০০ পদের মধ্যে ১৫,০০০ জনের নথিপত্র যাচাই সম্পন্ন হয়েছে।
আপার প্রাইমারি ও অন্যান্য: ২০১৬ সালের অমীমাংসিত ১১৭৭ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩০৮ জন বিশেষ শিক্ষকের (Special Education Teacher) জন্য রিকমেন্ডেশন লেটার দেওয়া হয়েছে।
গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি: উৎসবের মরসুমের আগেই প্রার্থীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পুজোর আগেই গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে কমিশন।
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