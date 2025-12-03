WB 2014 Primary TET verdict: চাকরি বাতিল মামলায় 'ঐতিহাসিক' রায় হাইকোর্টের! ৩২,০০০ চাকরি-ই...

WB 2014 Primary TET verdict: চাকরি বাতিল মামলায় 'ঐতিহাসিক' রায় হাইকোর্টের! ৩২,০০০ চাকরি-ই...
Kolkata High Court BIG verdict on 32,000 primary teachers case: ৩২,০০০ চাকরি বাতিলের নির্দেশ খারিজ। বহাল থাকবে সবার চাকরি। ৯ বছর পর আর চাকরি ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: কোনও চাকরি বাতিল নয়। ৩২,০০০ চাকরি বাতিলের নির্দেশ খারিজ। প্রাইমারি মামলায় 'ঐতিহাসিক' রায় কলকাতা হাইকোর্টের। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রর ডিভিশন বেঞ্চের স্পষ্ট নির্দেশ, বহাল থাকবে চাকরি।
২০১৪ প্রাইমারি টেট মামলার চূড়ান্ত রায়দান করে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রর ডিভিশন বেঞ্চ বলে, পাবলিক সার্ভিসের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা রাখা প্রয়োজন। সিবিআই তদন্তের উঠে এসেছে কতজনের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু ৯ বছর পর আর চাকরি ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।