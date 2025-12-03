WB 2014 Primary TET verdict: চাকরি বাতিল মামলায় 'ঐতিহাসিক' রায় হাইকোর্টের! ৩২,০০০ চাকরি-ই...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kolkata High Court BIG verdict on 32,000 primary teachers case: ৩২,০০০ চাকরি বাতিলের নির্দেশ খারিজ। বহাল থাকবে সবার চাকরি। ৯ বছর পর আর চাকরি ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 3, 2025, 03:21 PM IST
ফাইল ফোটো

অর্ণবাংশু নিয়োগী: কোনও চাকরি বাতিল নয়। ৩২,০০০ চাকরি বাতিলের নির্দেশ খারিজ। প্রাইমারি মামলায় 'ঐতিহাসিক' রায় কলকাতা হাইকোর্টের। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের  সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রর ডিভিশন বেঞ্চের স্পষ্ট নির্দেশ, বহাল থাকবে চাকরি। 

২০১৪ প্রাইমারি টেট মামলার চূড়ান্ত রায়দান করে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রর ডিভিশন বেঞ্চ বলে, পাবলিক সার্ভিসের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা রাখা প্রয়োজন। সিবিআই তদন্তের উঠে এসেছে কতজনের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু ৯ বছর পর আর চাকরি ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

