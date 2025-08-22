WBJEE Result 2025: জয়েন্টে প্রথম কলকাতার অনিরুদ্ধ, প্রথম ১০-এ আর কারা, দেখুন মেধাতালিকা...

WBJEE Result 2025: জয়েন্টে প্রথম কলকাতার অনিরুদ্ধ, প্রথম ১০-এ আর কারা, দেখুন মেধাতালিকা...
শ্রেয়সী গাঙ্গুলি: হাইকোর্টের রায়ে 'সুপ্রিম' স্থগিতাদেশের পরই প্রকাশিত হল রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রাসের ফলাফল (WBJEE Result)। মেধাতালিকায় প্রথম হয়েছেন পার্ক সার্কাস ডন বসকো স্কুলের অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী। ইতিমধ্যেই খড়গপুর আইআইটিতে পড়ছেন তিনি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন কল্যাণীর সেন্ট্রাল মডেল স্কুলের সাম্যজ্যোতি বিশ্বাস। জয়েন্টে এবার তৃতীয় হয়েছেন কলকাতা রুবি পার্কের দিল্লি পাবলিক স্কুলের দিশান্ত বাসু।
মেধাতালিকায় চতুর্থ স্থানেও রয়েছে কলকাতা রুবি পার্কের দিল্লি পাবলিক স্কুলেরই পড়ুয়া অরিত্র রায়। পঞ্চম স্থানে দুর্গাপুরের পুরভ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে তৃষাণজিৎ দোলুই। ষষ্ঠ হয়েছেন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের সাগ্নিক পাত্র। পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান মডেল স্কুলের পড়ুয়া সম্বিত মুখোপাধ্য়ায় হয়েছেন সপ্তম। খড়গপুরের DAV মডেল স্কুলের পড়ুয়া অর্চিস্মান নন্দী মেধাতালিকায় অষ্টম স্থান অর্জন করেছেন। নবম ও দশম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে কলকাতার রাজারহাটের দিল্লি পাবলিক স্কুলের প্রতীক ধানুকা এবং পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের অর্ক বন্দ্যোপাধ্য়ায়।
কীভাবে দেখবেন রেজাল্ট (WBJEE Result 2025)?
অফিসিয়াল ওয়েবসাইট: www.wbjeeb.in- এ গিয়ে রেজাল্ট দেখা যাবে। হোমপেজে “WBJEE 2025 Result” লিংকে ক্লিক করুন। লগইন করুন আবেদন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে। স্ক্রিনে দেখা যাবে র্যাংক কার্ড। র্যাংক কার্ডে বিষয়ভিত্তিক স্কোর, মোট স্কোর ও মেধাক্রম থাকবে। এই র্যাংক কার্ড ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে রাখতে হবে ভবিষ্যতে ভর্তির জন্য।
প্রসঙ্গত, গত ৭ অগাস্ট রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফলপ্রকাশের দিন স্থির হয়েছিল। কিন্তু OBC সংক্রান্ত জটিলতার কারণে সেদিন জয়েন্টের ফলপ্রকাশ করা যায়নি। নতুন করে মেধাতালিকা তৈরির নির্দেশ দেয় কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দের সিঙ্গল বেঞ্চ। ওবিসি জটে কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন গ্রহণ করা শেষ হলেও এতদিন কোনও মেধা তালিকা প্রকাশ হয়নি।
