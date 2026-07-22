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রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম এলাকাতেও এবার মাসে মাসে বিল! কবে থেকে? জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

WBPCL monthly electricity bill: WBPCL-কে পাবলিক লিস্টেড কোম্পানি করার প্রস্তাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, 'এটা লাভজনক  সংস্থা। অনেক কর্মসংস্থান হবে'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 22, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:58 PM IST
রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম এলাকাতেও এবার মাসে মাসে বিল! কবে থেকে? জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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