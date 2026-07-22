/রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম এলাকাতেও এবার মাসে মাসে বিল! কবে থেকে? জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: সুখের দিন শেষ। তিন মাস নয়, রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম এলাকাতেও এবার মাসে মাসে বিল। বিধানসভায় ঘোষণা করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'WBPCL-কে পাবলিক লিস্টের কোম্পানি করার প্রস্তাব রাখছি। এটা লাভজনক সংস্থা। অনেক কর্মসংস্থান হবে। আমাদের হাতে অতিরিক্ত কয়লা এসেছে'।
বিধানসভায় বিদ্যুত্ দফতরের বাজেটে জবাবি ভাষণের একে এক ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। তিনি বলেন, 'রাজ্যে ইলেকট্রিক গাড়ির চার্জিং স্টেশন হবে। সেখান থেকে ব্যক্তিগত গাড়িও চার্জ করা যাবে। কৃষিতে পাম্প চালানোর ক্ষেত্রে ইউনিট আরও ২ টাকা ভুর্তুকি দেওয়া হবে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিনামূল্যে বিদ্য়ুত্ দেওয়া হবে'।
এদিকে গ্রাহকের সুবিধার্থে বড় পদক্ষেপ সরকারের। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'তিন মাসের পরিবর্তে জানুয়ারি থেকে রাজ্য নিগম এলাকাতেও প্রতি মাসে বিল দেওয়া হবে। কাস্টমার কেয়ারে লোক দ্বিগুণ হবে। বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানো বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে না'। শেষে বিরোধীদের বার্তা, যাদবপুর পার্টি সাবধানে থাকুন। উসকানি দিতে শুরু করেছেন। বেশি বাড়তে দেব না। এটা দুর্বল সরকার নয়, শক্তিশালী সরকার'।
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