English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Teacher Recruitment Exam: ১১ নয়, সাবজেক্ট এবার ৩৫! হলে দেওয়াল ঘড়ি থাকা বাধ্যতামূলক, একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষায় এবার...

SSE Exam: আগামী রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর এই পরীক্ষায় বসতে চলেছেন ২,৪৫,৫০০ পরীক্ষার্থী। একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা ৪৭৮টি কেন্দ্রে নেওয়া হবে।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 11, 2025, 06:10 PM IST
Teacher Recruitment Exam: ১১ নয়, সাবজেক্ট এবার ৩৫! হলে দেওয়াল ঘড়ি থাকা বাধ্যতামূলক, একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষায় এবার...
ফাইল ছবি

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: নবম দশমের থেকেও স্কুল সার্ভিস কমিশনের (SSE) কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ইলেভেন টুয়েলভের পরীক্ষা। গতবার পরীক্ষা হয়েছিল ১১ টি বিষয়ের উপর। কিন্তু ইলেভেন টুয়েলভ এর ক্ষেত্রে মোট ৩৫ টি বিষয়ের উপর পরীক্ষা হবে। নবম দশমের থেকে পরীক্ষার্থী প্রায় এক লাখ কম। পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় দেড়শর কিছু কম। কিন্তু বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন প্রায় তিনগুণ বেশি। আর তা নিয়ে অতিরিক্ত সতর্ক স্কুল সার্ভিস কমিশন। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন, Mamata Banerjee: 'যেই শুনেছি নেপালে প্রবলেম চলে এসেছি, সারারাত উত্তরকন্যায় বসে পাহারা দিয়েছি...'

যাতে কোনওভাবে প্রশ্ন বিতরণের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা না হয়। গত পরীক্ষাতে যে যে জায়গায় ছোটখাটো কিছু ত্রুটি দেখা গিয়েছে সেগুলো শোধরানো হচ্ছে। এবার পরীক্ষায় প্রতিটা পরীক্ষার হলে দেওয়াল ঘড়ি থাকা বাধ্যতামূলক। ক্লোক রুমের ক্ষেত্রে যেন কোনও গাফিলতি না থাকে। তল্লাশির দায়িত্ব যাদের দেওয়া হয়েছে তাদেরকে প্রফেশনাল হতে বলা হয়েছে। এবারও প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে সকাল দশটার মধ্যে অবশ্যই পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে বলা হয়েছে। 

পরীক্ষার ঠিক আগে পরীক্ষার্থীদের কী কী করণীয়, তা মনে করিয়ে দিয়েছে কমিশন। গতবারের মত স্বচ্ছ জলের বোতল পেন নিয়ে যাবতীয় নির্দেশিকা এবারও একই রকম থাকছে, আর- 

১. দেহ তল্লাশির সময় অ্যাডমিট কার্ড সঙ্গে রাখা আবশ্যক।

২. অ্যাডমিট কার্ডের ছবি অস্পষ্ট থাকলে পরীক্ষার্থীদের সরকারি পরিচয়পত্র ও তার প্রতিলিপি সঙ্গে রাখতে হবে।

৩. স্বচ্ছ পেন (কালো বা নীল কালি) এবং স্বচ্ছ জলের বোতল নিয়েই শুধুমাত্র পরীক্ষার হলে ঢুকতে পারবেন।

৪. সমস্ত নথি স্বচ্ছ ফাইল বা ফোল্ডারে নিয়ে আসা যাবে।

৫. এ ছাড়াও ফোন বা মূল্যবান সামগ্রী পরীক্ষার্থীর ব্যাগে থাকলে তা পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে রাখাতে হবে, সে জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে।

৬.পরীক্ষার্থীরা ওই কেন্দ্রের নিরাপত্তা আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে বিশেষ স্থানে ব্যাগ রাখার জন্য টোকেন সংগ্রহ করে নিতে পারবেন।

আরও পড়ুন, Kolkata: ৯ নাবালিকাকে পাচার করে এনে দেহব্যবসায় নামানোর ছক! কলকাতার বড়তলায় ধুন্ধুমার...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
wbsscSchool Service Commissionteacher recruitment exam
পরবর্তী
খবর

TET Protest: 'আমরা আর পারছি না', নিয়োগের দাবিতে বিধানসভা অভিযানে টেট উত্তীর্ণরা, পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে...
.

পরবর্তী খবর

Vegetable Price: সামনে রান্না পুজো, ভাদ্রের চড়া তাপমাত্রাকে হার মানাচ্ছে বাজারদর