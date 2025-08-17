WB SSC Exam 2025: শূন্যপদ ৩৫,৭২৬, এসএসসি-র অ্যাডমিট দেওয়া শুরু, জেনে নিন কীভাবে ডাউনলোড করবেন...

WB SSC Exam 2025: শূন্যপদ ৩৫,৭২৬, এসএসসি-র অ্যাডমিট দেওয়া শুরু, জেনে নিন কীভাবে ডাউনলোড করবেন...
WB SSC Exam 2025: স্কুল সার্ভিস কমিশন এবার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে নিয়োগ করবে ১২,৫১৪ জন শিক্ষককে। নবম ও দশম শ্রেণিতে নিয়োগ করা হবে ২৩,২১২ জনকে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্কুল সার্ভিস কমিশনের দ্বিতীয় এসএলএসটি ২০২৫ পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া শুরু হল। যারা এবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির নিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা দেবেন তারা তাদের অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন কমিশনের সাইট westbengalssc.com থেকে । কমিশনের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বলা হয়েছে এসএসসি পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড আপলোড করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা তা ডাউনলোড করতে পারবেন কমিশনের সাইট থেকে।
কবে পরীক্ষা
নবম ও দশম শ্রেণির জন্য যারা পরীক্ষা দেবেন তাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে ৭ সেপ্টেম্বর।
অন্যদিকে, যারা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে শিক্ষকতার জন্য পরীক্ষা দেবেন তাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে ১৪ সেপ্টেম্বর।
অফলাইনে মোডে পরীক্ষা নেওয়া হবে বেলা ১২টা থেকে দুপুর ১.৩০ পর্যন্ত।
কীভাবে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে
যেতে হবে WBSSC-র ওয়েবসাইট westbengalssc.com-এ।
ক্লিক করতে হবে “Provisional Admit Cards for 2nd SLST (AT)(IX–X and XI–XII), 2025.”-তে
এবার দিতে হবে প্রার্থীর আইডি, মোবাইল নম্বর, ইউজার আইডি।
লগ ইন বাটনে ক্লিক করতে হবে।
অ্যাডমিট কার্ড দেখা যাবে।
এবার তা ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট করে নিন।
স্কুল সার্ভিস কমিশন এবার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে নিয়োগ করবে ১২,৫১৪ জন শিক্ষককে। নবম ও দশম শ্রেণিতে নিয়োগ করা হবে ২৩,২১২ জনকে। সবেমিলিয়ে নিয়োগ করা হবে ৩৫,৭২৬ জনকে।
অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোডের লিঙ্ক
