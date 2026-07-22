/কলকাতায় নামল ৫০ এসি বাস, আরও ৪ পথে নতুন পরিষেবা, জেনে নিন রুট

অয়ন ঘোষাল: কলকাতার পরিবহণ ব্যবস্থায় যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে মোট ২৪টি রুটে ৫০টি নতুন এসি বাসের উদ্বোধন করা হয়েছে গতকাল। এর পাশাপাশি ইকো স্পেস থেকে সোনারপুর (এসি ৫৮), ঢালাই ব্রিজ থেকে হাওড়া স্টেশন (এসি ২৪) এবং খড়দহ থেকে নবান্ন (এস-৭১) পর্যন্ত নতুন বাস পরিষেবা চালু হয়েছে।
মঙ্গলবার পরিবহণ মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে উদ্বোধন করা এই বাসগুলোর মধ্যে বেশ কিছু বন্ধ হয়ে যাওয়া রুট নতুন করে চালু করা হয়েছে এবং কোনো কোনোটিতে বাসের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। পরিবেশবান্ধব যাতায়াত নিশ্চিত করতে এই বাসগুলোর মধ্যে সিএনজি এবং ইলেকট্রিক বাসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।
কোন কোন রুটে চলবে এই বাস
এসি ২৪: ঢালাই ব্রিজ থেকে হাওড়া স্টেশন
এসি ৫৭: কল্যাণী বড়জাগুলি মোড় থেকে সল্টলেক করুণাময়ী
এসি ৫৮: ইকো স্পেস থেকে সোনারপুর
এস-৭১: খড়দহ থেকে নবান্ন (ডানলপ, শ্যামবাজার, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ও এসপ্লানেড হয়ে)
নতুন চালু হওয়া সরকারি বাস রুট সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন WBTC সিটি বাস রুট সাইটে গিয়ে।
গতকাল বাসের যাত্রা শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আমরা গণ পরিবহণ, মেট্রো শুধু নয়, আমরা আকাশে পথেও গুরুত্ব দিচ্ছি। বালুরঘাট, মালদা, পুরুলিয়া এই তিনটে জায়গায় ডমেস্টিক এয়ারপোর্ট করার জন্য ভারত সরকার টাকা দিতে রাজি হয়েছে। কল্যাণীতে আমরা গ্রীন ফিল্ড এয়ারপোর্ট করব। আগের সরকারকে আরও একটা এয়ারপোট করতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিল। কিন্তু তখনকার মুখ্যমন্ত্রী চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন ভাঙর এ জমি দিতে পারব না। কলকাতা এয়ারপোর্ট এর দরজা খুলে দিয়ে কোথায় নিয়ে গেছিল ওরা? ইউরোপ এর সঙ্গে যত বিমান এর যোগাযোগ ছিল আগের মুখ্যমন্ত্রীর সময়ে সব বন্ধ হয়েছে। আগে সব নো নো ছিল, এবার yes yes হবে। আগের সরকার এর একটা চোখ বন্ধ ছিল,আগের সরকার হঠাৎ করে ২০২৫ সালে চালক দের বেতন বাড়িয়ে দিল। আমরা এসে কন্ডাকটর দের বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অগাস্ট মাস থেকে আপনারা পাবেন। শৌর্য্য এর প্রতীক গেরুয়া রং এ বাস করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ৪০০ বাস চেয়েছেন টেন্ডার করে দিন,টাকা পেয়ে যাবেন। মার্চ ২০২৭ এর মধ্যে ১০০০ বাস পেয়ে যাবেন। ১২ মাস পরে আপনারা হিসাব করবেন কী ছিল ও কী হল।
অন্যদিকে, পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, আরও ৪৩৫ টি বাস আনা হচ্ছে যে গুলো রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় চলবে। এর আগে উনি যখন পরিবহণ মন্ত্রী ছিলেন তখন উনি এই জায়গা টা ঠিক করেছিলেন। তারপর অনেক অশুভ শক্তি এই দফতর টা কে নস্ট করে দিয়েছে। আপনারা দেখবেন বাস এর কোনো সমস্যা হবে না। ট্রাম যেটা বিলুপ্ত করে দিয়েছিল আগের সরকার, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে যেখানে ট্রাম চলছে।
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