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কলকাতায় নামল ৫০ এসি বাস, আরও ৪ পথে নতুন পরিষেবা, জেনে নিন রুট

Kolkata's New AC Bus: পরিবহণ মন্ত্রী  অর্জুন সিং বলেন, আরও ৪৩৫ টি বাস আনা হচ্ছে যে গুলো রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় চলবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 22, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:07 AM IST
কলকাতায় নামল ৫০ এসি বাস, আরও ৪ পথে নতুন পরিষেবা, জেনে নিন রুট
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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