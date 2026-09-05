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পশ্চিমবঙ্গকে গ্রেটার বাংলাদেশ হওয়া থেকে আটকাতে পেরেছি, লাভ জিহাদিতে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনেক লড়াই, অনেক সংগ্রাম, অনের স্বপ্ন পূরণ করেছেন আপনারা। কারণ এই সিটি অব জয় কলকাতা শুধু তিলোতমা নয়, পশ্চিমবঙ্গের এই ভূমি আধ্যাত্মিক জাগরণের ভূমি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 05, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:23 PM IST
পশ্চিমবঙ্গকে গ্রেটার বাংলাদেশ হওয়া থেকে আটকাতে পেরেছি, লাভ জিহাদিতে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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