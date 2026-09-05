/পশ্চিমবঙ্গকে গ্রেটার বাংলাদেশ হওয়া থেকে আটকাতে পেরেছি, লাভ জিহাদিতে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: দুর্গাপুজো করতে গেলে হাইকোর্টে যেতে হত, সন্ন্যাসীরা আক্রান্ত হতেন। সেই অবস্থার বদল হয়েছে। সর্বপরি রাজ্যকে বাংলাদেশ তৈরির চক্রান্ত রুখে দিতে পেরেছি। উত্তর কলকাতায় জন্মষ্টমীর এক অনুষ্ঠানে গিয়ে এমনটাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে জাগরণ ঘটেছে সেটা ধরে রাখার দায়িত্ব আপনাদের সকলের। অনেক কিছু প্রত্যাশা পাওয়ার আনন্দ থাকবে, না পাওয়ার ক্ষোভ-বেদনা-দুঃখ থাকবে কিন্তু সব শেষে বাংলাকে গ্রেটার বাংলাদেশ হওয়া থেকে আটকাতে আমরা পেরেছি। বিগত দিনে এখানে দুর্গাপুজো করতে গেলে হাইকোর্ট যেতে হত। রাম নবমীর শোভাযাত্রা করতে গেল কোর্টে যেত হত, নইলে পাথর খেতে হত। হনুমান চালিশা পাঠ বা গীতা বিতরণের ক্ষেত্রে গেরুয়া বসন পরা সন্ন্যাসীরা পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনেক লড়াই, অনেক সংগ্রাম, অনের স্বপ্ন পূরণ করেছেন আপনারা। কারণ এই সিটি অব জয় কলকাতা শুধু তিলোতমা নয়, পশ্চিমবঙ্গের এই ভূমি আধ্যাত্মিক জাগরণের ভূমি। এখানে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব থেকে শুরু করে বিবেকানন্দ, প্রভু চৈতন্যদেব-সহ বহু মুনি ঋষির জায়গা। তাই আসুন সবাই মিলে আমাদের রাষ্ট্রবাদ, দেশপ্রেম, সনাতন সংস্কৃতিকে জাগ্রত করি। চেষ্টা করি আমাদের হাজার হাজার বছরের পরম্পরা যাতে হারিয়ে না যায়, আমাদের দেশের মধ্যে থাকা শত্রুরা যাতে দেশকে দুর্বল করতে না পারে। আমরা যারা কেউ কপালে তিলক, মাথায় শিখা, কেউ গলায় তুলসীর মালা রেখে নিজেদের আস্থা পালন করি ভাষার নামে, জাতের নামে, রাজনীতির নামে আমাদের যাতে কেউ বিভাজিত করতে না পারে। এটাই হবে রাধামাধাবের কাছে আমার প্রার্থনা।
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসে আমারা সীমান্তে বিএসএফের হাতে জমি তুলে দিয়েছি যাতে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা এদেশে ঢুকে লাভ জিহাদ, ল্যান্ড জিহাদ, ধর্ম জিহাদ না করতে পারে। রথযাত্রাতে আমরা অংশ নিয়েছি। এটা শুধু ধর্ম নয়, এটা আমাদের কালচার। আমরা শ্রাবণ মেলায় তারকেশ্বর ধাম থেকে জল্পেশ মন্দির, আমরা ধুমধাম করে হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি করে মহাদেবের শ্রাবণ মাস পালন করেছি। কৌশিকী অমাবস্যার একাধিক কাজ হচ্ছে । ধর্মীয় পর্যটন আরও বাড়ানোর ব্যবস্থা নিয়েছি। তীর্থক্ষেত্র সার্কিট তৈরি হচ্ছে। কোচবিহার রাধা মাধব হয়ে তারাপীঠ হয়ে সবটা জুড়ে বানানো হবে তীর্থ ক্ষেত্র সার্কিট। সরকারের উন্নয়নের পাশাপাশি এই ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সাজিয়ে তোলার কাজ আমরা করব। কাশী যেমন সেজে উঠেছে, চারধাম যেমন সেজে উঠেছে ঠিক একই ভাবে উন্নয়ণের পাাপাশি রাজ্যে এইসব কাজ আমরা করব। নিশ্চিত থাকুন, যে ভরসা নিয়ে, মা কালী, রাধামাধাবের কৃপায় এই সরকার তৈরি হয়েছে আগামিদিনে এই সরকার আপনাদের স্বপ্ন পূরণের চেষ্টা করবে। আাগামদিন গঙ্গা সাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক মেলায় পরিণত করা হবে।
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