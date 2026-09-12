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'পশ্চিমবঙ্গের ভারতভুক্তি না হলে আমাদের দশাও ওপার বাংলার চিন্ময় প্রভুর মতো হত': মুখ্যমন্ত্রী

Suvendu Adhikari: শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আমরা অভিভক্ত বাংলার মানুষ ছিলাম। দেশভাগ আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। ওপার বাংলার চিন্ময় প্রভুর চোখের জল গোটা পৃথিবীর সনাতনীদের হৃদয় নাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 12, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 06:28 PM IST
'পশ্চিমবঙ্গের ভারতভুক্তি না হলে আমাদের দশাও ওপার বাংলার চিন্ময় প্রভুর মতো হত': মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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