Second Hooghly Bridge closed: উইকেন্ডে ভোগান্তি! শনি, রবি 'বন্ধ' থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু...

Second Hooghly Bridge closed: উইকেন্ডে ভোগান্তি! শনি, রবি 'বন্ধ' থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু...
Vidyasagar Setu closed: সপ্তাহান্তে ফের ভোগান্তি। শনিবার ও রবিবার বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু। তার জন্য গাড়ি অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। কোন কোন রাস্তা দিয়ে কোথায় পৌঁছোনো যাবে, তার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
অয়ন ঘোষাল: শনিবার এবং রবিবার মোট ন’ঘণ্টা বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু (দ্বিতীয় হুগলি সেতু)। তার জন্য গাড়ি অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। মেরামত এবং সংস্কারের কাজ চলছে শহরের অন্যতম ব্যস্ত এই সেতুতে। কলকাতা পুলিসের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, শনিবার, ১১ অক্টোবর ভোর ৫টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত মোট চার ঘণ্টা এবং রবিবার বিকেল ৩টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মোট পাঁচ ঘণ্টা সেতু বন্ধ রাখা হবে।
বিদ্যাসাগর সেতু বন্ধ থাকায় এই সময়ের মধ্যে সমস্ত গাড়ি বিকল্প পথে ঘুরিয়ে দেবে পুলিস। এর আগেও পর পর দু’টি সপ্তাহান্তে বিদ্যাসাগর সেতু সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে এই সেতুতে যান চলাচলের চাপ তুলনামূলক বেশি থাকে। তাই সংস্কারের কাজের জন্য সপ্তাহান্তকে বেছে নেওয়া হচ্ছে। কোন কোন রাস্তা দিয়ে কোথায় পৌঁছোনো যাবে, তার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
জ়িরাট আইল্যান্ড থেকে এজেসি বোস রোড দিয়ে যে সমস্ত গা়ড়ি আসবে, সেগুলিকে টার্ফ ভিউ দিয়ে হেস্টিংস ক্রসিংয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। সেন্ট জর্জেস গেট রোড, স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে ওই সমস্ত গা়ড়ি হাওড়া ব্রিজ ধরতে পারবে। হেস্টিংস ক্রসিং দিয়ে ডান দিকে ঘুরে কেপি রোডের দিকেও যাওয়া যাবে।
জেএন আইল্যান্ডের দিক থেকে কেপি রোড হয়ে যে সমস্ত গাড়ি আসবে, সেগুলিকে ১১ ফারলং গেট দিয়ে হেস্টিংস ক্রসিংয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।
সিজিআর রোড দিয়ে খিদিরপুরের দিক থেকে আসা গাড়িগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে হেস্টিংস ক্রসিং দিয়ে বাঁ দিকে।
কেপি রোডের সমস্ত গাড়ি ঘুরিয়ে দেওয়া হবে ওয়াই পয়েন্ট দিয়ে ১১ ফারলং গেটের দিকে। সেখান থেকে রেড রোড ধরে হাওড়া ব্রিজে যাওয়া যাবে।
