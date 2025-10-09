SIR IN Bengal: কমিশনের আভাস, SIR শেষ হওয়ার মাস তিনেক পরই ভোট! এবারও কি সেই এপ্রিলেই?

SIR IN Bengal: কমিশনের আভাস, SIR শেষ হওয়ার মাস তিনেক পরই ভোট! এবারও কি সেই এপ্রিলেই?
SIR IN Bengal: বাংলায় SIR-র প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী-র কমিশনের ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল। ৩ জেলার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক। 'রাজ্যে এস আই আর হলে ভোটার তালিকা থেকে কোন বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাবে না', বললেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক।
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: বাংলায় SIR তত্পরতা। SIR হওয়ার পর ৩ মাস পরই বিধানসভা ভোট। সেভাবেই সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলল নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর তেমনই।
বিহারের পর এবার নজরে বাংলা। SIR আসছে বঙ্গে। স্রেফ এ রাজ্যেই নয়, গোটা দেশেই প্রস্তুতি এখন শেষ পর্যায়ে। কেমন চলছে প্রস্তুতি? খতিয়ে দেখতে ২ দিনের সফরে বাংলায় এসেছেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী-র কমিশনের ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল। আজ, বৃহস্পতিবার কোলাঘাটে বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক, , পুলিশ সুপার, ই আর ও, এ ই আর ও-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক করেন কমিশনের প্রতিনিধিরা। ২ দফায় বৈঠক হয় কোলাঘাটে।
বৈঠক শেষে রাজ্যে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানান, 'রাজ্যে এস আই আর হলে ভোটার তালিকা থেকে কোন বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাবে না। কমিশন সূত্রে খবর, বিহারে যে পদ্ধতিতে SIR হয়েছে, সেই পদ্ধতিতে এবার SIR হবে পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশেই। বৈঠকে ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী কড়া বার্তা, কমিশনের নির্দেশকে মান্যতা দিতে হবে। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এদিকে সাম্প্রতিক অতীতে এ রাজ্যে ভোটের কাজ করতে গিয়ে আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে বুথস্তরের আধিকারিকদের। এমনকী, প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। কমিশনের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে সেই প্রসঙ্গ ওঠে। সূত্রের খবর, ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, 'নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের উপরেই বর্তায়। তারপরেও নির্বাচন কমিশন কড়া দৃষ্টি দিয়ে প্রতিমুহূর্তেই সবকিছুকেই পর্যবেক্ষণ করে চলেছে'। কিন্তু কবে শুরু হবে SIR? সেই প্রশ্নের উত্তর কিন্ত মেলেনি।
